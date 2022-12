La battaglia ai vertici del mercato mondiale delle chat di messaggistica istantanea prosegue senza sosta, con WhatsApp sempre molto agguerrita e con Telegram intenzionata a non mollare la presa nei confronti del servizio di casa Meta. Per cercare un sorpasso nei confronti di WhatsApp, a dir poco storico, gli utenti di Telegram a breve potranno contare su alcuni interessanti upgrade.

Telegram, le ultime novità per il sorpasso a WhatsApp

Gli ultimi upgrade in via di sviluppo di Telegram seguono quelle che sono le indicazioni del pubblico e sono volti ad ampliare, ancora di più, le già ricche funzioni della la chat blu.

Una novità che potrebbe essere davvero interessante per gli utenti è quella relativa al campo delle notifiche. Telegram, infatti, consentirà agli utenti di adoperare un suono personalizzato come notifica legato alla ricezione di chiamate o di semplici messaggi. Gli utenti potranno scegliere come suono personalizzato qualsiasi file audio memorizzato sul dispositivi.

In ottica di una completa personalizzazione dell’esperienza su Telegram, gli utenti potranno anche superare i vincoli per silenziare la ricezione dei messaggi. Si passerà, infatti, dalle canoniche 8 ore o 2 giorni ad un tempo diverso in base alle esigenze degli utenti. Saranno, infatti, proprio questi ultimi a scegliere individualmente di modificare il tempo di stop alle notifiche in base alle proprie esigenze. Le modifiche potranno essere applicate a chat di gruppo o chat singole.

Come in precedenza, anche queste novità sviluppate da Telegram saranno applicate in maniera indistinta sia ai possessori di iPhone di ultima generazione sia ai possessori di uno smartphone Android di recente data.