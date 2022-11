Lo sviluppo di una nuova rete richiede diversi anni. Ad esempio, il 4G ha raggiunto il pubblico nel 2009, e ci sono voluti altri 10 anni per il lancio del 5G nel 2019.

Il progresso della rete mobile richiede il lavoro di squadra tra diverse aziende. Le migliori tecnologie provengono dagli Stati Uniti, dalla Cina o dall’Europa. Le aziende di queste regioni devono unirsi per raggiungere più velocemente la rete mobile di nuova generazione.

Tuttavia, sappiamo tutti cosa è successo con la rete 5G. La Cina ha preso il comando e gli Stati Uniti non l’hanno trovato “divertente“. Ad un certo punto, l’ex presidente Trump ha espresso apertamente la sua rabbia per il fatto che le aziende americane non stessero facendo abbastanza. Con il divieto degli Stati Uniti su diverse società cinesi, ci sarà un’interruzione della cooperazione in alcune aree.

La maggior parte delle aziende statunitensi e persino europee non può fare affari o condividere idee con le aziende cinesi. Ciò potrebbe richiedere più tempo per lo sviluppo della rete 6G. Tuttavia, proprio come con il 5G, la Cina sta nuovamente prendendo il comando con la rete 6G. Sotto la guida del MIIT, il gruppo di promozione IMT-2030 (6G) ha organizzato un test campione concettuale della nuova tecnologia.

ZTE ha preso parte a cinque test

Nel test, ZTE è stata parte attiva dell’esecuzione di vari compiti del gruppo 6G. Ha preso parte alla sonda e alla ricerca. L’azienda ha anche investito molto personale e risorse materiali in questo test. Inoltre, ha svolto e preso parte a tutti e cinque gli aspetti dei test sui campioni concettuali. Ciò comprende

Esempio di rete autonoma distribuita 6G e concetto di rete digital twin

Potenza di calcolo

Tecnologia terahertz

Integrazione della percezione della comunicazione 6G

Tecnologia di metasuperficie intelligente

L’azienda ha ottenuto ottimi risultati nei test. Inoltre, gli indicatori tecnici rilevanti riflettono buone funzioni e prestazioni.