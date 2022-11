I controlli eseguiti dal Ministero della Salute permettono di monitorare la qualità dei prodotti alimentari che finiscono sulle nostre tavole. Grazie a queste analisi continue, è stato possibile scoprire una potenziale problematica con i Wurstel SUILLO.

Come emerso dalle analisi del Ministero della Salute, il rischio alimentare legato ai Wurstel SUILLO è la potenziale presenza di allergeni. Nello specifico, sono state trovate tracce di proteine delle uova.

Questa situazione non causa alcun problema o rappresenta un pericolo per chi non soffre di allergia a questa proteina. Tuttavia, coloro che ne sono affetti, non devono assolutamente consumare il prodotto per evitare l’insorgenza di problemi.

Gli allergici devono stare attenti ai Wurstel della Fiorucci per un potenziale rischio alimentare causato dagli allergeni

Per rendere più facilmente riconoscibile il prodotto sottoposto a richiamo, si tratta dei Wurstel SUILLO da 250 grammi. Il marchio del produttore è Cesare Fiorucci SPA con sede dello stabilimento a Santa Palomba.

Il lotto da tenere sotto controllo è quello caratterizzato dal codice 02441 (in forma estesa 2250244001). Per facilitare ulteriormente l’identificazione del prodotto, bisogna fare attenzione alla data di scadenza indicata del 9 gennaio 2023.

Come confermato dallo stesso Ministero della Salute, chi non è affetto da allergia alle proteine delle uova non corre alcun pericolo e può consumare regolarmente il prodotto. Chi ne soffre invece, è invitato ad evitare di mangiarlo.

La comparsa dei sintomi legati all’assunzione di questi allergeni si verificano velocemente e possono comportare vari fenomeni. I più diffusi sono orticaria, gonfiore cutaneo, vomito e mal di pancia, abbassamento di voce, tosse. Nei casi più gravi si può arrivare all’asma e perfino allo shock anafilattico.