Con l’arrivo della settimana del Black Friday la piattaforma di e-commerce Amazon non poteva non proporre il proprio sconto dedicato al servizio Music Unlimited.

La nuova offerta speciale sarà disponibile su Amazon Italia per diversi mesi, fino al 11 gennaio 2023 e permette di ottenere l’abbonamento gratuito per ben tre mesi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amazon Music Unlimited gratuito per tre mesi

Per attivare un abbonamento in regalo è necessario andare sulla pagina ufficiale cliccare sul pulsante “Iscriviti ora, 3 mesi gratis – paga dopo“, indicando un metodo di pagamento se non già associato al proprio account Amazon. A questo punto sarà possibile godere di tutti i servizi di Music Unlimited per 3 mesi a costo zero. Finito questo periodo di tempo, il servizio si rinnova automaticamente ogni mese al costo di 9,99 euro.

Per chi non lo conoscesse, Music Unlimited è un servizio di musica e podcast in streaming simile a Spotify e curato direttamente da Amazon. Propone l’accesso diretto a migliaia di canzoni direttamente online, non ha pubblicità e permette anche il salvataggio offline. Inoltre, si integra con i servizi di Amazon Alexa su tutti i dispositivi compatibili, come ad esempio gli smart speaker della serie Echo.

La promozione Amazon per Music Unlimited può essere attivata fino al 11 gennaio 2023 ed è valida solo per i clienti che non si sono mai iscritti ad Amazon Music Unlimited e che non hanno mai beneficiato del periodo d’uso gratuito di 30 giorni. Ricordiamo che è possibile disattivare l’abbonamento in qualsiasi momento, senza dover obbligatoriamente attendere i 3 mesi.