Come ben saprete, il social network Twitter è stato recentemente acquisito da Elon Musk, che ha già modificato parecchie cose rispetto alla versione a cui eravamo abituati.

Il nuovo Twitter Blu, che costa 7.99 dollari al mese ha sicuramente avuto un inizio non facile. Il 9 novembre 2022 ha debuttato e subito dopo è stato bruscamente interrotto. Ora arriva una nuova news, ecco i dettagli.

Twitter: 90 giorni per la verifica dell’account

Secondo la pagina “Informazioni” su Twitter Blue, in futuro gli account con meno di 90 giorni non potranno iscriversi al servizio. Musk ha commentato apertamente altri modi in cui Twitter combatterà coloro che tentano di impersonare personaggi pubblici o aziende sulla piattaforma. Ma niente di tutto questo è stato “scolpito nella pietra” e potrebbe cambiare quando Twitter Blue verrà rilanciato.

Per chi ancora non ne avesse sentito parlare, Twitter Blu è un abbonamento mensile che offre accesso esclusivo a funzioni premium che ti consentono di personalizzare la tua esperienza Twitter. Ecco la descrizione data dal colosso: “Stiamo esplorando nuovi modi per portare l’esperienza Twitter a un livello superiore e Twitter Blue è solo l’inizio. Questo abbonamento mensile a pagamento offre accesso esclusivo a funzioni premium che consentono di personalizzare la tua esperienza Twitter“.

Le ultime settimane sono state una corsa sfrenata per coloro che sono all’interno e all’esterno di Twitter. Dopo essere subentrato, Elon Musk ha apportato cambiamenti radicali rimuovendo la leadership e licenziando gran parte del personale dell’azienda.