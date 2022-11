Iliad regala un servizio gratis con la Giga 120, è l'unico gestore a farlo

Non c’è più tanta voglia di sottoscrivere offerte di gestori dal nome altisonante da quando sono arrivate delle proposte sul mondo della telefonia mobile. Iliad è chiaramente una delle aziende che riesce a predisporre il miglior numero di offerte di qualità ma allo stesso tempo anche convenienti per via del prezzo.

Proprio a tal proposito, da quando sono arrivati i gestori virtuali, le grandi aziende hanno cominciato a comportarsi di conseguenza. Per evitare che le persone scappassero via e andassero verso queste realtà più piccole ma altrettanto valide, i colossi hanno deciso di rivedere i propri piani. I prezzi sono stati ribassati ufficialmente da tutti, con i contenuti che sono stati ampliati e con diversi servizi offerti in regalo.

L’obiettivo è far valere ancora una volta la qualità, quella che di certo non può dissolversi nel nulla. D’altronde in tutta Europa il provider è conosciuto per via delle sue grandi qualità che riguardano la connessione ad Internet ma anche la qualità in chiamata. Gli utenti di Iliad non solo possono sottoscrivere la celebre offerta in fibra ottica, la quale costa 19,99 € hai già clienti, ma anche una promozione di vecchio stampo che è tornata in auge durante le scorse settimane.

Iliad e dispone ancora la sua offerta da 120 giga con il 5G offerto gratis

Non è un mistero che Iliad riesca a dare il suo contributo con delle offerte di altissimo livello.

Un esempio può essere la celebre Giga 120, promozione che con 120 giga offerti in 5G riesce a predisporre il massimo. Ci sono anche i minuti ed SMS senza limiti, per un totale mensile di soli 9,99 € per sempre.