Sono stati resi noti il ​​piano di sviluppo e la tempistica di rilascio di Android 13 per i numerosi dispositivi Asus. Asus ha dichiarato, ed è stato confermato oggi su Twitter, che aggiornerà molti dispositivi dalle sue serie Zenfone e ROG Phone ad Android 13 nel corso dei prossimi mesi. Al momento, Asus offre solo Android 13 in versione beta per Zenfone 9 e l’azienda ha affermato che la versione finale sarà pronta a dicembre.

La serie Zenfone 8, che consiste nello Zenfone 8 e nello Zenfone 8 Flip, sarà la successiva in linea e potrebbero anticipare di ricevere il loro aggiornamento nel mese di gennaio. Le serie Asus ROG Phone 6D, 6 e 5, tutte incentrate sui giochi, riceveranno aggiornamenti durante la prima metà del 2023.

Ecco la lista dei device ASUS che riceveranno Android 13

Dic 2022



Zenfone 9



Gen 2022



Zenfone 8

Zenfone 8 Flip



Q1 2023



ROG Phone 6D

ROG Phone 6D Ultimate

ROG Phone 6

ROG Phone 6 Pro



Q2 2023



ROG Phone 5

ROG Phone 5s

I nuovi aggiornamenti che includono il software Android 13 arriveranno a breve e la prima serie di device che lo includerà è Zenfone 9. Poi seguiranno i device della serie Zenfone 8 e i nuovi ROG Phone nel 2023.

Gli aggiornamenti Android rilasciati da Asus hanno spesso un design abbastanza simile alla versione stock, ed è giusto anticipare che lo stesso sarà vero con il prossimo aggiornamento. In ogni caso, è incoraggiante vedere l’azienda offrire una tempistica su quando aspettarsi Android 13, anche se è un po’ indietro rispetto ad altri marchi come Samsung. In ogni caso, è bello vedere l’azienda offrire una tempistica su quando aspettarsi Android 13.