Negli ultimi anni, MediaTek ha ottenuto buoni risultati nel mercato dei chipset. Dopo il successo ottenuto nel mercato dei SoC di punta degli smartphone, dove hanno gareggiato contro Qualcomm, MediaTek sta ora entrando nel business dei chipset VR con l’introduzione del loro primo chipset progettato in particolare per i visori VR. La prossima Sony PlayStation VR2, secondo indiscrezioni, sarà alimentata dal primo processore VR di MediaTek.

L’azienda ha formalmente rivelato che il suo primo chipset VR avrebbe alimentato la prossima PlayStation VR2 di Sony al MediaTek Executive Summit, in particolare durante l’evento di debutto del primo chipset VR di MediaTek. Anche se non ha rivelato molto, ha mostrato ai partecipanti la PlayStation VR2. Nonostante il fatto che i processori MediaTek siano utilizzati in una gamma di altri prodotti, questa è la prima volta che una CPU MediaTek verrà utilizzata in un visore VR.

PlayStation VR2 arriverà a breve sul mercato

Non è del tutto sorprendente, dato che l’analista del settore Ming-Chi Kuo ha previsto a maggio che la PlayStation VR di prossima generazione utilizzerà una CPU MediaTek. Questo è un enorme passo avanti per Qualcomm, in particolare dal momento che i processori Qualcomm alimentano vari visori VR standalone e collegati in rete. La PlayStation VR iniziale è stata un enorme successo, offrendo ai consumatori di console un modo semplice ed economico per testare la realtà virtuale.

La PlayStation VR2 sarà disponibile il 22 febbraio 2023. Il prezzo del device può variare a seconda della località, ma costerà circa 549,99 euro negli Stati Uniti. Questo è un enorme aumento di prezzo rispetto al modello attuale, che costa circa la metà. La PlayStation VR2 ha un display OLED HDR 4K con una risoluzione di 4000*2040 pixel. Il display presenterà un campo visivo di 119 gradi e una frequenza di aggiornamento da 90 a 120 Hz sullo schermo. Conterrà quattro telecamere per il monitoraggio di cuffie e controller, nonché una telecamera IR per il rilevamento degli occhi. Inoltre, il VR2 fornirà audio 3D con feedback sulle cuffie. Fornirà anche feedback tattile e trigger adattabili.