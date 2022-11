Iliad offre un regalo a tutti: intanto ecco fibra a 5 gigabit e 120GB

Gli utenti che stavano aspettando Iliad per una nuova offerta resteranno delusi ma a quanto pare le migliori sono ancora disponibili sul sito del gestore.

Tra queste c’è anche la soluzione che come tutti sanno offre la fibra ottica all’interno dell’ambiente domestico. Per scegliere questa offerta basteranno 19,99 € al mese se siete già clienti di Iliad con un’offerta da 9,99 €. In caso contrario ne basteranno 24,99 ogni mese.

Ricordiamo che ci sono minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili ma anche una connessione che in totale offre una potenza di 5 gigabit.

Iliad propone di nuovo una delle sue offerte storiche sul sito ufficiale: torna la promozione con 120 giga in 5G gratis per gli utenti

Alcune persone si chiedevano se fosse ancora disponibile una promozione del genere e a quanto pare Iliad risponde in maniera affermativa. L’offerta che tutti conoscono con il nome di Giga 120 è ancora lì disponibile per il pubblico che non ha avuto ancora modo di provare le caratteristiche di questo gestore dopo qualche anno che è arrivato in Italia.

Del resto non c’è nulla da dire in merito, visto che le promozioni più interessanti sono arrivate a turno e tutti hanno avuto modo di scoprirle.

È da annunciare però il ritorno di questa promozione, la quale ogni mese concederà il massimo a chi la sottoscriverà. Con soli 9,99 € al mese per sempre, le persone possono avere a disposizione 120 giga per navigare sul web ogni giorno utilizzando il 5G, il quale risulta gratuito. Inoltre ci sono anche i minuti senza limiti verso tutti con messaggi senza limiti verso tutti.