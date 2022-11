Spotify è uno dei primi partecipanti al programma di test User Choice Billing (UCB) di Google. Ora sta ufficialmente consentendo ai consumatori della piattaforma musicale di impostare i pagamenti dei servizi al di fuori del Play Store di Google.

Google ha collaborato con Spotify per stabilire l’iniziativa a marzo, consentendo agli utenti di utilizzare una varietà di metodi di pagamento. Gli utenti in Giappone, Australia e numerose nazioni europee sono stati i primi ad avere accesso a UCB. Ora sarà disponibile negli Stati Uniti, in Brasile e in Sud Africa. Spotify lancerà l’opzione di pagamento di terze parti ai clienti Android esclusivamente nelle prossime settimane, consentendo loro di scegliere come desiderano pagare per un abbonamento Premium.

Google condividerà un’altra opzione

Le persone che desiderano abbonarsi a Spotify Premium avranno presto un’altra opzione per utilizzare invece il servizio della piattaforma. Finora, la differenza più grande è che la tecnologia di fatturazione di Spotify non ti consente di monitorare il tuo abbonamento, ma Google lo fa. A parte questo, è tutto normale: invii i dati della tua carta di credito per pagare e hai finito.

Google sta attualmente accettando applicazioni non di gioco dal Play Store per partecipare al programma di prova UCB. Gli sviluppatori devono aderire agli standard UX di Google, che descrivono come implementare la funzionalità. Secondo le regole, ogni volta che un utente tenta di acquisire un servizio, gli sviluppatori devono aggiungere una pagina di selezione delle informazioni e della fatturazione. Anche il prezzo pubblicizzato deve essere visualizzato in modo ben visibile.