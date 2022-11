Tumori: le locuste sono in grado di diagnosticarli "annusandoli"

Le locuste hanno un olfatto particolarmente sviluppato, ma mai avremmo immaginato di poter trovare in esso il mezzo per rilevare i tumori. Proprio così, gli insetti sono in grado di cogliere il male per merito di alcuni gas. Venite con noi, il discorso è abbastanza complesso.

Tumori: in cosa consiste l’esperimento delle locuste

Come può una locusta “percepire” i tumori? La scoperta è stata fatta dall’università statale del Michigan negli Stati Uniti grazie all’applicazione di alcuni elettrodi sul cervello degli insetti in questione. Una volta messi, la rivelazione è stata sorprendente e piuttosto rapida in quanto avvenuta nel giro di pochi millisecondi. I ricercatori guidati da Alexander Farnun, hanno quindi misurato la reazione degli insetti ai campioni di gas provenienti da diverse cellule.

Si è scoperto che le locuste, grazie all’olfatto, sono in grado di “mettere a nudo” le cellule malate di cancro e di scoprirne addirittura i vari tipi. No, non è fantascienza. Semplicemente la reazione di composti organici volatili (VOC) presenti nell’aria ed emessi durante la respirazione, i quali si alterano in presenza di un tumore.

Va detto, trattasi di un qualcosa di eccezionale che sfiora quasi i limiti della fantasia. D’altronde non si dovrebbe mai dare per scontata l’idea che un insetto tanto piccolo possa essere in grado di fare grandi cose. Ogni essere sulla Terra è fatto di molteplici capacità e doti. Speriamo solo che in futuro tali piccole creature non vengano sfruttate inutilmente. Se ancora non credete a quello che avete letto, ci teniamo a dirvi che le locuste sono addirittura in grado di rintracciare esplosivi sempre grazie all’olfatto.