Al Google I/O di maggio, l’azienda ha mostrato un’anteprima di un imminente miglioramento di Android Auto che sarebbe stato disponibile nel prossimo futuro. Sia l’aspetto del sistema di infotainment che le capacità che aveva sarebbero stati modernizzati durante il prossimo aggiornamento. Durante quel particolare lasso di tempo, il gruppo ha promesso che sarebbero arrivati ​​entro la fine dell’estate.

L’estate è arrivata e finita senza che venissero fatti annunci sul nuovo Android Auto, il che è una grande delusione. D’altra parte, Google smetterà finalmente di pubblicare l’aggiornamento a partire da oggi, anche se in modo tortuoso. Per il momento, la riprogettazione sarà resa accessibile solo ai membri del pubblico che stanno partecipando al processo di beta test. Se vai all’elenco di Android Auto all’interno del Google Play Store, vedrai che non c’è più spazio per il pubblico per partecipare al beta test del prodotto. Detto questo, se non ti sei già iscritto alla versione beta del gioco, non potrai testare questa funzionalità fino a quando non sarà stata ulteriormente perfezionata.

Android Auto si prepara all’aggiornamento

Google non ha ancora fornito alcuna indicazione su quando potremmo aspettarci la distribuzione completa di questo aggiornamento e la società non ha fornito alcun suggerimento su quando potremmo anticiparlo. D’altra parte, ha fatto un buon lavoro illuminandoci i molti aspetti del futuro per i quali dobbiamo prepararci.

Quando tutto viene preso in considerazione, l’interfaccia utente riprogettata per Android Auto è più semplificata, più organizzata e offre informazioni più preziose. Oltre a questo, lo screening diviso è una procedura più efficace. L’interfaccia utente recentemente rinnovata per Android Auto è ora in versione beta ed è in fase di test da parte del pubblico in generale.

