Ci sarà un aggiornamento disponibile per il Samsung Galaxy S10 nel prossimo futuro, ma non sarà Android 13. Piuttosto, l’aggiornamento più recente per il Galaxy S10 si concentra sul miglioramento modesto della qualità della fotocamera. Questa modifica è stata apportata in risposta al feedback degli utenti.

Questo aggiornamento, che ha un numero di versione che termina con HVJ5, viene ora inviato agli smartphone Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e e Galaxy S10 5G. SamMobile ha ricevuto informazioni che l’aggiornamento sta iniziando a diffondersi in diversi paesi dell’Europa e della Svizzera.

Galaxy S10, arriva Android 13

D’altra parte, il changelog per questo aggiornamento al Galaxy S10 non fornisce molti dettagli sulle nuove funzionalità. Il fatto che Samsung stia migliorando la fotocamera su uno smartphone che è stato rilasciato nel 2019 è di gran lunga l’elemento più interessante di questo aggiornamento. Inoltre, in questa versione è inclusa la patch di sicurezza per il mese di ottobre 2022.

La famiglia di smartphone Galaxy S10 non riceverà l’aggiornamento ad Android 13, ad eccezione del Galaxy S10 Lite. Tuttavia, questo non sarà il caso del Galaxy S10 Lite. Piuttosto, questa versione più recente è basata su Android 12, poiché Samsung sta passando dall’offrire frequenti aggiornamenti significativi ai suoi device del 2019 e invece fornirà solo correzioni di sicurezza periodiche in futuro. Questo cambiamento è avvenuto a causa della decisione di Samsung di fornire solo aggiornamenti di sicurezza in futuro. Da ora fino alla fine del prossimo anno, la famiglia di dispositivi Galaxy S10 riceverà aggiornamenti di sicurezza su base trimestrale.