Alcuni mesi fa, la società di giochi giapponese SEGA ha introdotto il sistema Mega Drive Mini 2. L’azienda ha appena iniziato a commercializzare la console in alcune aree del mondo. Sono disponibili due versioni della console: Drive Mini 2 e Genesis Mini 2. Entrambe le versioni, vendute con il nome Genesis Mini 2 in Nord America, sono copie dei computer a grandezza naturale disponibili nel 1994. D’altra parte, SEGA ha ridotto le dimensioni complessive del suo chassis e aggiunto più porte.

In particolare, SEGA ha installato connettori USB di tipo A al posto delle porte del controller proprietarie che si trovavano in precedenza su entrambi i tipi di console Mini 2. A titolo di confronto, i precedenti controller Mega Drive Mini e Genesis Mini sono retrocompatibili con le console Mini 2. Inoltre, i dispositivi Mini 2 sono dotati di un connettore HDMI e di una porta Micro USB, utilizzati per fornire alimentazione e produrre video rispettivamente a 480p o 720p. Purtroppo, SEGA includeva solo un controller nel pacchetto anziché entrambi, come facevano con i sistemi di prima generazione dell’azienda.

SEGA Drive Mini 2 è disponibile in Europa

Tuttavia, a differenza dei sistemi precedenti, le console Mini 2 non sono in grado di riprodurre le cartucce di gioco originali. Questo è un aspetto negativo significativo. Invece, viene fornito con sessanta giochi che possono essere riprodotti sul Mega Drive o sul Mega CD preinstallato. È importante notare che i titoli di gioco preinstallati su varie versioni di Nintendo Switch cambiano a seconda della regione. Ad esempio, i modelli Nintendo Switch venduti in Giappone hanno un elenco di giochi diverso rispetto ai modelli Nintendo Switch venduti in Nord America ed Europa. Sul sito web di SEGA, puoi trovare ulteriori dettagli sul Mega Drive Mini 2 e sul Genesis Mini 2.