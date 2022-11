L’operatore virtuale Very Mobile in questo periodo sta offrendo la possibilità ai propri clienti che ne hanno bisogno, di sostituire la propria SIM fisica con una eSIM.

Purtroppo però il colosso sta avendo problemi ad inviare il codice QR dedicato alla propria eSIM. Very ha comunque fatto sapere che il problema è in via di risoluzione.

Very Mobile ha problemi con la sostituzione delle eSIM

Very Mobile consente di richiedere fino a 3 QR Code sostitutivi gratuitamente e, in questo caso, cambio e reset smartphone; configurazione non riuscita; passaggio da scheda SIM fisica a eSIM; riattivazione di un profilo precedentemente eliminato. Dopo le prime 3 sostituzioni gratuite, ogni ulteriore eSIM sostitutiva costerà 10 euro.

Così come avviene in fase di acquisto per i nuovi clienti, anche la sostituzione della eSIM prevede un processo completamente digitale. Secondo le segnalazioni di alcuni utenti, da diversi giorni si riscontrano forti ritardi nell’invio della mail con il QR Code necessario per utilizzare la eSIM sostitutiva. Alcuni clienti lamentavano di aver correttamente effettuato la video identificazione ma di non aver ricevuto anche dopo decine di giorni la mail contenente il QR Code necessario per poter utilizzare la eSIM sul nuovo dispositivo.

In questo caso, la vecchia eSIM viene disattivata, e dunque in assenza del QR Code che permette di scaricare la nuova eSIM non è possibile utilizzare la propria numerazione Very Mobile. l problema è quindi sorto principalmente in caso di richiesta della sostituzione della eSIM da parte dei già clienti. Come anticipato precedentemente, l’operatore ha fatto sapere che il problema è in via di risoluzione.