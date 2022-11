Si prevede che Xiaomi farà un annuncio sulla serie Xiaomi 13 alimentata da Snapdragon 8 Gen 2 prima della fine di questo mese o nel mese di dicembre. È stato anche riferito che Redmi sta lavorando su uno smartphone Snapdragon 8 Gen 2, che si dice sia soprannominato Redmi K60 Gaming in questo momento. Si prevede che alla serie K60 verranno aggiunte anche ulteriori varianti, come il Redmi K60 e il K60 Pro. Sembrerebbe che la nota fonte Digital Chat Station abbia divulgato alcune importanti informazioni sul modello base Redmi K60.

Uno dei tweet più recenti fatti su Weibo da DCS dà l’impressione che Redmi stia lavorando su due smartphone che sono alimentati dal Dimensity 8200. Per chi non lo conoscesse, il Dimensity 8200 è un chipset costruito per la fascia medio-alta smartphone, e la sua uscita l’8 novembre dovrebbe coincidere con quella del chipset ammiraglia Dimensity 9200.

Redmi K60 e Redmi Note 12T potrebbero essere in arrivo

Sembrerebbe che la serie Redmi K60 e Redmi Note 12T Pro siano i due modelli a cui potrebbe fare riferimento il tipster mentre discute delle specifiche del Dimensity 8200. Per rinfrescare la memoria, il chipset Dimensity 8100 si trova all’interno del Redmi K50, del Redmi Note 11T Pro e del Redmi Note 11T Pro+.

Inoltre, il tipster ha fornito ulteriori dettagli che sembrano essere associati al modello base del Redmi K60. Le informazioni ottenute dalla fuga indicano che il dispositivo alimentato da Dimensity 8200 sarà dotato di un display piatto che presenta un design perforato, una fotocamera principale con una risoluzione di 48 megapixel e supporto per la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un batteria che ha una capacità di 5.500 mAh. In una delle sue prime fughe di notizie è stato indicato che il device sarà in grado di gestire una ricarica rapida da 67 W.

Altre informazioni sul presunto Redmi K60 sono state tenute segrete per il momento. Redmi K50, K50 Pro e K50 Gaming sono stati introdotti nel mercato cinese da Redmi nel febbraio 2021. Di conseguenza, è possibile che la gamma K60 possa fare il suo debutto nel mercato interno durante il primo trimestre del 2023.