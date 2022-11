Huawei al Web Summit 2022: crescita di Huawei Ads e premi alle migliori app dell’anno

Anche quest’anno Huawei ha ospitato l’incontro per sviluppatori HDC.Europe durante il Web Summit 2022, la più importante conferenza europea sul mondo della tecnologia che si è tenuta dall’1 al 4 novembre a Lisbona (Portogallo) e che riunisce persone e aziende protagoniste nello scenario tecnologico internazionale.

Da sempre il Web Summit rappresenta il contesto migliore per l’appuntamento annuale con Huawei Developer Conference a cui, per questa edizione 2022, Huawei ha affiancato per la prima volta altri due importanti eventi, una masterclass per condividere case studies e best practice e il gala annuale AppGallery Editors’ Choice Awards 2022 per premiare i migliori giochi e app dell’anno.

Huawei al Web Summit 2022: aziende e persone si riuniscono in un contesto perfetto per lo scenario tecnologico attuale

Il Web Summit è un evento annuale che riunisce persone e aziende protagoniste nello scenario tecnologico attuale internazionale. Rappresenta il contesto migliore per la Huawei Developer Conference e una masterclass dedicata. Tutti coloro che vi prendono parte hanno l’occasione di assistere a conferenze condividendo case studies e comprendere le best practice di Huawei oltre che di tutti gli altri partner globali, proprio come avvenuto durante la sessione pomeridiana del 2 novembre.

Inoltre il Web Summit Huawei ha ospitato per la prima volta anche il gala annuale AppGallery Editors’ Choice Awards 2022 per premiare i migliori giochi e app dell’anno. In più, sono state protagoniste presentate nuove categorie di business e le campagne di successo di partner e agenzie con focus i servizi HMS come HUAWEI Ads.

Huawei ospita durante il Web Summit 2022 l’incontro per sviluppatori HDC.Europe

Durante la conferenza HDC.Europe, sviluppatori e leader dell’azienda hanno colto l’occasione per discutere dei recenti sviluppi di HUAWEI Mobile Services a livello di servizi aggiornati e migliorati e di crescita del settore.

Sul palco una serie di partner di Huawei hanno raccontato la propria visione e le proprie storie di successo condividendo l’intento comune di garantire un’innovazione continuativa nel tempo. I temi principali hanno riguardato l’integrazione intelligente di HiAI Engine & Camera Engine (RECnGO), Ads Challenges & Opportunities 2022 (FLASHCORE, LIMITLESS, ADMOST) e l’integrazione innovativa di Petal Search (YieldKit, Zeropark).

Huawei Ads in netta crescita

Uno dei focus principali è stato la grande crescita di Huawei Ads, la piattaforma di advertising e mobile marketing creata su misura per i dispositivi Huawei con l’obiettivo di creare un targeting preciso e vari formati pubblicitari per raggiungere in tempo reale gli utenti in tutto il mondo.

Secondo i dati emersi, dal 2020, anno del lancio ufficiale, Huawei Ads ha aumentato la sua rete di inserzionisti di 9 volte, coprendo oltre 200 settori pubblicitari. HUAWEI Ads ha ora oltre 60 agenzie certificate a livello globale, un terzo delle quali sono in Europa, come AppSamurai e AVOW.

La rete di editor di Huawei è cresciuta di 4 volte, ma ora l’obiettivo è perseverare e crescere ulteriormente durante il 2023, portando traffico di qualità e dati di prima parte. Questo è il principale target che il colosso cinese si prefissa.

Ricordiamo che marzo 2022 Huawei Ads è stata riconosciuta come Consent Management Platform da IAB Europe che, dopo averla registrata nel 2020 come vendor globale a seguito del rilascio della versione di Transparency e Consent Framework v2.0 (TCF), ne ha premiato l’impegno attivo nella standardizzazione dell’ecosistema del programmatic advertising.

Grazie a questa certificazione, Huawei Ads è diventata la prima piattaforma cinese di advertising in grado di fornire servizi CMP nei mercati al di fuori della Cina.

Tutto questo è frutto di un grande impegno da parte di Huawei che da gennaio 2020, grazie a Huawei Ads, ha ampliato con successo la propria attività a livello globale, supportando sviluppatori di oltre 170 paesi per permettere loro di monetizzare e raggiungere una rapida crescita. A partire dal 31 dicembre 2021, il numero di utenti attivi mensili di device Huawei ha superato i 730 milioni in tutto il mondo e Huawei Ads è stato integrato in oltre 36.000 app di terze parti a livello globale.

Gli Editor’s Choice Awards 2022

La sera del 2 novembre si sono tenuti anche gli AppGallery Editors’ Choice Awards, giunti alla loro terza edizione, e il premio “Grow with Huawei” di Huawei per le migliori app e partner dell’anno in diverse categorie.

Una giuria di editor esperti provenienti da tutta Europa ha conferito questo riconoscimento ai giochi ma anche alle applicazioni che nell’ultimo anno hanno dimostrato di avere l’impatto più positivo sulla vita degli utenti in base a innovazione, user experience, narrazione coinvolgente, design accattivanti e accessibilità. Non sono esclusi anche quelli che sono riusciti a generare, mediante la collaborazione tra Huawei e i suoi partner, ricavi grazie a Huawei Ads e la soluzione di crescita cross-services.

Ad aggiudicarsi il premio sono state le seguenti app e giochi selezionati, rispettivamente, tra cinque diverse categorie:

Best Green App – Moovit

Bet Health App – Yazio

Best Essential App – Revolut

Best Personal Growth App – Kahoot!

Best Trending App – Smule

Best Family & Casual Game – My Talking Angela 2

Best RPG Game – Summoners War

Best Trending Game – Infinity Kingdom

Best Sports Game – Fishing Clash

Best Strategy Game – Lords Mobile

I vincitori di Grow with Huawei Awards 2022

Grande successo e partecipazione anche per i Grow with Huawei Awards che tra i paesi vincitori annoverano anche l’Italia con l’app Mediaset Infinity:

Best Advertiser – Flashcore (Czech Republic); Mediaset Infinity (Italy)

Best Agency – Avow (Germany); Havas Media Group (Portugal)

Best Publisher – Outfit 7 Limited (Cyprus); AppGeneration (Portugal)

Best Growth Partner – mrge (Germany); Admitad (Germany); FREE NOW (Germany); Zeropark (Poland); SQUID (Sweden).

“Mai come ora, è importante lavorare a fianco dei partner per supportare le esigenze degli utenti nei vari tipi di scenari digitali”, ha commentato Jaime Gonzalo, VP di Huawei Mobile Services Europe, “In vista del 2023 e non solo, sarà fondamentale continuare a innovare e crescere insieme. Il nostro principale impegno è garantire a tutti i nostri utenti, ora e in futuro, un’esperienze senza soluzione di continuità.”