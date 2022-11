Sony ha annunciato che il 15 novembre aggiungerà cinque nuovi titoli del periodo PlayStation 3 al servizio di abbonamento PlayStation Plus Premium per onorare il 20° anniversario della serie Ratchet & Clank, sviluppata da Insomniac. Il servizio PlayStation Plus recentemente aggiornato di Sony includeva in precedenza un numero selezionato di giochi Ratchet & Clank, ma questa patch si aggiunge notevolmente a quella libreria di titoli giocabili. I giochi in arrivo sono:

Ratchet & Clank (PS3)

Ratchet & Clank: Going Commando

Ratchet & Clank: Up Your Arsenal

Ratchet & Clank: Deadlocked

Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction

È importante tenere presente che i giochi per PlayStation 3 possono essere trasmessi in streaming solo tramite il servizio PlayStation Plus Premium; non possono essere scaricati direttamente allo stesso modo dei giochi per Xbox Game Pass.

Inoltre, il pacchetto armatura per il 20° anniversario di Ratchet & Clank: Rift Apart, che è un’esclusiva della versione PlayStation 5 del gioco, sarà reso disponibile gratuitamente da oggi. Viene fornito con cinque armature distinte, ognuna delle quali è modellata da un gioco separato della serie. L’armatura Commando è stata modellata da Going Commando, l’armatura Holoflux dopo Ratchet & Clank Future: A Crack in Time, l’armatura Quest dopo Ratchet & Clank: Quest for Booty, l’armatura Marauder dopo Deadlocked e l’armatura Clank dopo il compagno robotico di Ratchet.

Il primo videogioco Ratchet & Clank è stato rilasciato per PlayStation 2 nel 2002, quando Insomniac Studios era ancora uno studio di sviluppo autonomo. Le serie Ratchet & Clank e Spyro sono quelle che hanno portato più attenzione al team di sviluppo. Inoltre, ha creato la serie di sparatutto in prima persona Resistance, unica per la piattaforma PlayStation. Sunset Overdrive è un gioco esclusivo di Microsoft sviluppato da Insomniac e rilasciato per Xbox One e PC. In questi giorni, Insomniac è noto soprattutto per lo sviluppo di Marvel’s Spider-Man e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales per le console per videogiochi PlayStation 4 e PlayStation 5.

Sia Marvel’s Spider-Man 2 che un nuovo videogioco Wolverine sono attualmente in fase di sviluppo da Insomniac Games. Il primo dovrebbe raggiungere gli scaffali ad un certo punto durante l’anno 2023, ma al secondo non è stato ancora assegnato un periodo di rilascio specifico.