Dopo molti mesi di test, WhatsApp ha finalmente iniziato a implementare la sua tanto attesa funzionalità Community su tutta la piattaforma. Gli utenti hanno la possibilità di unire più gruppi sotto lo stesso tetto tramite l’uso di questa funzione, che li aiuta a organizzare meglio le interazioni di gruppo sul sito. Oltre all’introduzione delle Comunità, la versione più recente di WhatsApp introduce il supporto per sondaggi in chat, videoconferenze con un massimo di 32 partecipanti e gruppi con un massimo di 1.024 membri.

Mark Zuckerberg, CEO di Meta, lo ha annunciato in un video pubblicato su Facebook non molto tempo fa. Nel video, ha evidenziato come le community di WhatsApp fornirebbero ai moderatori il potere di raccogliere discussioni sotto la stessa chat in una scheda completamente nuova.

WhatsApp Community arriva in tutto il mondo

Su Android, la scheda verrà visualizzata nella parte superiore delle conversazioni, mentre su iOS verrà visualizzata in basso. Offrirà scelte che aiuteranno gli amministratori ad avviare nuove comunità o ad aggiungere gruppi esistenti a una comunità. All’interno delle comunità, gli utenti avranno la possibilità di spostarsi rapidamente tra diversi gruppi e gli amministratori avranno la capacità di trasmettere modifiche significative a tutti i gruppi contemporaneamente.

Inoltre, Zuckerberg ha rivelato che alcune delle funzionalità aggiuntive attualmente in fase di sviluppo sarebbero state rese disponibili agli utenti di WhatsApp con la versione più recente. La funzione, di cui Zuckerberg aveva inizialmente discusso quando WhatsApp ha introdotto Call Links all’inizio di quest’anno, è ora disponibile grazie all’aggiornamento, che offre funzionalità per conversazioni video con un massimo di 32 persone. Oltre alla possibilità di stabilire sondaggi in chat, la versione più recente lancerà anche il supporto per 1.024 gruppi di membri, cosa che è stata osservata di recente.

Il supporto per avatar è stato aggiunto alla versione beta di WhatsApp solo pochi giorni prima del rilascio delle nuove funzionalità. Questa funzione ha dato agli utenti la possibilità di progettare e utilizzare avatar unici per loro sui loro account.