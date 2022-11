Secondo le indiscrezioni, tre noti calciatori appariranno presto in Call of Duty. Activision ha ufficializzato che Lionel Messi, Paul Pogba e Neymar Jr. si “adatteranno” per Modern Warfare II, Warzone 2.0 e Call of Duty Mobile. È probabile che questo indichi che questi personaggi avranno un ruolo da svolgere nei suddetti giochi.

Lo ha rivelato Activision con un’opera d’arte teaser che mostrava l’armadietto di ogni atleta, ma invece di scarpe e maglietta, abbiamo visto l’uniforme militare (e anche i palloni da calcio).Neymar Jr., Pogba e Messi giocheranno tutti alla prossima Coppa del Mondo maschile, che inizierà a novembre di quest’anno. Neymar Jr. rappresenterà il Brasile, Pogba giocherà per la Francia e Messi giocherà per l’Argentina.

Call of Duty Modern Warfare 2 è l’ultimo capitolo sul mercato

Al momento non sono disponibili informazioni sui costi o una data di uscita per i nuovi calciatori in Call of Dutyi. Sia Neymar Jr. che Messi stanno facendo scalpore nel settore dei giochi quest’anno, poiché entrambe le superstar sono state recentemente incluse nel gioco di battle royale PUBG.

Il rilascio formale di Modern Warfare II è avvenuto il 28 ottobre e il gioco ha avuto l’inizio più rapido in termini di entrate nell’intera storia di Call of Duty. Ha battuto il record precedente, detenuto da Modern Warfare 3 (2011), che ha generato $ 755 milioni in soli cinque giorni, con un guadagno globale di $ 800 milioni in soli tre giorni.

Nel frattempo Modern Warfare II sta vendendo bene e la società ha già annunciato alcune novità per il titolo nel 2023, come le partite classificate e tanto altro.