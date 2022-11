Microsoft ha aggiornato il suo servizio Xbox Cloud Gaming per migliorare la compatibilità del browser su Linux, con conseguente miglioramento delle prestazioni su Steam Deck. Sebbene Steam Deck sia stato progettato per eseguire giochi tramite la piattaforma Steam, ha dimostrato di essere piuttosto adattabile grazie agli sforzi della comunità. Nonostante ciò, ci sono alcuni casi in cui è limitato, come nel caso del servizio Xbox Cloud Gaming di Microsoft. Grazie al team Microsoft, sembra che l’esperienza sia stata aggiornata e potenziata.

Jordan Cohen, Principal Product Manager Lead per xCloud Services, ha dichiarato su Reddit che il team di Xbox Cloud Gaming ha migliorato la velocità per gli utenti che giocano su Linux tramite un browser o su dispositivi ChromeOS. Secondo Cohen, le modifiche si tradurranno in risoluzioni maggiori e un’esperienza di streaming più fluida. Inoltre, sembra che Microsoft abbia aggiornato la sua esperienza di gioco basata su browser utilizzando una nuova tecnologia di streaming, che potrebbe migliorare ulteriormente le cose.

Xbox Cloud Gaming, l’aggiornamento è già disponibile

Cohen non ha approfondito le tecnologie impiegate, ma ha menzionato che gli aggiornamenti saranno accessibili per Steam Deck. Per la maggior parte, questa sembra essere una vittoria per quei clienti Xbox Cloud Gaming che accedevano al servizio tramite un browser. Le cose stavano andando bene per la maggior parte, ma ora dovrebbero andare molto meglio. Come nota a margine, Cohen ha risposto ad alcuni commenti nel post di Reddit e ha affermato che non sarebbe cambiato nulla per gli utenti Android e che tutto rimarrà lo stesso, con streaming limitato a 720p e 60 frame al secondo.

Valve ha fatto un ottimo lavoro con Steam Deck, mettendolo nelle mani di quante più persone possibile nell’ultimo anno. Uno è stato recentemente reso disponibile per l’acquisto senza pre-ordine, il che significa che potresti riceverlo non appena due settimane dopo aver effettuato l’ordine. Oltre all’accelerazione delle vendite, l’azienda ha aumentato il supporto hardware costruendo una serie di strutture di servizio per gestire le riparazioni. Se sei interessato, puoi acquistarne uno direttamente da Valve.