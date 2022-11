Expert è ricchissima di occasioni molto speciali su cui gli utenti possono effettivamente fare affidamento nell’idea di accedere a prodotti di livello, con i quali risparmiare sempre di più su ogni singolo acquisto effettuato, a prescindere dalla categoria merceologica, o dalla fascia di appartenenza.

Il volantino è uno dei migliori in circolazione per i più svariati motivi, in primis la possibilità di acquistare gli stessi prodotti, senza differenze particolari nel prezzo, collegandosi al sito ufficiale dell’azienda, il quale comunque permette di avere la merce presso il domicilio, ma richiedendo in cambio il pagamento delle spese di spedizione.

Expert: nuove offerte per tutti i gusti

Fino al 13 novembre sono disponibili da Expert le cosiddette Sorprese Black, una lunghissima serie di sconti speciali che riducono di molto la spesa finale che gli utenti devono necessariamente sostenere in fase d’acquisto, anche ad esempio sugli smartphone più ineressanti.

I prezzi sono decisamente convenienti, a partire ad esempio dal bellissimo Galaxy A53, acquistabile a 399 euro, oppure soluzioni del calibro di Oppo reno 6 pro a soli 429 euro, Oppo reno 8 Lite a 349 euro, galaxy A33 a 289 euro, Galaxy A13 a 179 euro, Redmi 10 2022 a 169 euro, Galaxy A04s a 149 euro, Redmi 10C a 139 euro.

Il top di gamma da non perdere assolutamente di vista è senza dubbio il Galaxy S22, il cui prezzo finale si aggira quest’oggi attorno a soli 699 euro. Non mancano poi altri modelli in offerta, ma per questi vi consigliamo il collegamento al sito ufficiale.