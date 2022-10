Finora i giochi TikTok sono stati una componente minore dell’app di streaming video, ma si dice che l’azienda sia a pochi giorni dal fare una ‘enorme’ spinta nel settore dei giochi. TikTok offre giochi ai consumatori cinesi dal 2019, anche se in modo piuttosto discreto. Ha rilasciato un piccolo numero di giochi nel resto del mondo nel 2021.

Inizialmente abbiamo sentito a maggio che la società stava diventando più seria al riguardo, estendendo la sua cooperazione con Zynga per fornire giochi basati su HTML-5. I giochi sono stati testati con utenti TikTok in Vietnam. TikTok si sta espandendo nei giochi, stabilendo una scheda dedicata all’interno della piattaforma video in formato breve, la sua prima incursione in un nuovo genere di intrattenimento.

TikTok presenterà nuovi dettagli il 2 novembre

I giochi saranno accessibili tramite un pulsante nella home page di una delle applicazioni video più popolari al mondo. Secondo quattro persone che hanno familiarità con i piani, includerebbe una serie di giochi per dispositivi mobile in cui potrebbero essere distribuite pubblicità e i consumatori possono pagare più materiale.

Secondo il Financial Times, il mese scorso TikTok ha reclutato un peso massimo come capo del gioco globale e il dirigente non ha nascosto il fatto che il campo era di grande interesse per l’azienda di video. ‘TikTok e i giochi sono nati per stare insieme. TikTok ha dimostrato il suo valore nell’aiutare i clienti a scoprire ciò che è interessante, utile e popolare. Non vedo l’ora di collaborare con tutte le società di gioco in tutto il mondo per rendere TikTok una componente importante delle tue campagne di marketing.’

La società annuncerà formalmente il cambiamento il 2 novembre in un evento speciale intitolato ‘TikTok Made Me Play It’. Si dice che Electronic Arts, 2K, VNG Corporation, NetEase Games e Homa invieranno relatori.