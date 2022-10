Con Surface Duo, Microsoft ha fatto un ingresso traballante nella categoria ‘smartphone Android’. È uno smartphone Android a doppio schermo con alcune funzionalità uniche guidate dal portafoglio di software e servizi di Microsoft. Nonostante i suoi difetti, il gadget ha conquistato i suoi fan e Microsoft ha rilasciato una seconda edizione con miglioramenti. Le voci ora suggeriscono che un terzo modello sia in lavorazione. Nonostante i primi problemi e ritardi, l’organizzazione ha lavorato duramente per fornire un supporto software adeguato. Tuttavia, Android 12L viene inviato ai suoi smartphone.

Microsoft ha avuto un inizio ritardato nella distribuzione degli aggiornamenti per il Duo, ma le cose sembrano migliorare. L’azienda sta rilasciando Android 12L, che è un passo indietro rispetto a Google e Android 13. Tuttavia, questo è un miglioramento significativo rispetto alla versione Android 11 su entrambi i dispositivi. Si spera che la serie Surface Duo non debba aspettare un altro anno per Android 13. La cosa migliore da fare, però, è rimanere pazienti.

Surface Duo e Duo 2 potrebbero ricevere anche Android 13

Android 12L è il regalo per gli utenti di Microsoft Surface Duo e Duo 2. Surface Duo 2 ha 3,2 GB di spazio di archiviazione, mentre la generazione iniziale ottiene 2,6 GB. Puoi controllare manualmente le impostazioni dello smartphone per vedere se l’aggiornamento è disponibile. Dopotutto, l’aggiornamento sembra uscire a fasi, quindi ci vorrà del tempo per raggiungere tutti i dispositivi. Il primo rollout può essere utilizzato anche dall’azienda per assicurarsi che non ci siano bug seri nel rilascio.

Surface Duo e Surface Duo 2 avranno Android 12L, che, sebbene non sia la versione più recente di Android, è un miglioramento rispetto ad Android 12. Dopotutto, l’edizione ‘L’ ha diversi miglioramenti per tablet, dispositivi pieghevoli e dispositivi di grandi dimensioni. Include materiale, widget aggiornati, miglioramenti della privacy e altre funzionalità. L’aggiornamento include un’importante riprogettazione del sistema rispetto a quello a cui sono abituati. C’è un nuovo menu nelle ottimizzazioni Microsoft. Puoi attivarlo con Surface Slim Pen 2. Questa versione include anche alcuni temi in stile Windows 11 e correzioni di bug.

Dopo una lunga attesa, gli utenti della serie Surface Duo potranno provare qualcosa di nuovo. Sfortunatamente, non ci sono indicazioni su una data di rilascio di Android 13.