Mentre Mercedes-Benz si prepara a lanciare una gamma completa di veicoli elettrici, il boxy EQB, basato sul SUV di classe GLB a benzina, è tra le prime offerte sotto il nuovo sottomarchio EQ. Sono offerti due diversi propulsori completamente elettric.

Simile al SUV di classe GLB, l’EQB offre una cabina spaziosa con materiali di alto livello; è disponibile una terza fila di sedili, ma è estremamente scomoda e la maggior parte degli adulti non la potranno utilizzare.

Design e bagagliaio:

Sebbene l’EQB sia grande e difficile da non notare, ha uno stile piuttosto semplice, proprio come il GLB. Non è proprio una lamentela in quanto tale, poiché le linee del corpo a regola d’arte offrono molta praticità. È proprio quello che vuole qualcuno con una famiglia. Ci sono quattro grandi porte, che si aprono bene e ampiamente, rendendo l’ingresso e l’uscita dei membri della famiglia un gioco da ragazzi.

Partiamo quindi da quanto mostrato prima: uno stile coerente tra endotermico ed elettrico. In Mercedes, il design esterno è definito squadrato, infatti, la squadratura e le proporzioni sono giuste per catturare l’idea di un grande SUV, e parte di quella licenza deriva dal polveroso mondo dello sporco nella parte posteriore, come il paraurti dentellato sopra.

Il posteriore quasi verticale, lungo l’intera linea del portellone, è dotato di fari a LED. Il frontale è definito da un cappuccio quasi piatto, ma con due grane che conferiscono allo stile un aspetto più muscoloso. La griglia intera con il logo a tre punte al centro è dominata da un’unica fila di LED ed è circondata da due proiettori. Nel profilo si nota un design più pulito con una forte verticalità delle linee. Documenti? Ringhiera sopra il tetto.

C’è qualche compromesso rispetto al GLB in termini di bagagliaio, poiché perdi 70 litri aggiungendo le batterie sotto il pavimento. Con la versione a sette posti perdi altri 30 litri, il che significa che hai 495 litri con cui giocare. Abbassando i sedili posteriori si arriva a 1.710 litri.

Interni:

Mentre l’esterno della Mercedes-Benz EQB è relativamente sobrio, le cose si animano un po’ all’interno. La maggior parte dell’interesse viene dall’area del cruscotto, che è dominata da due grandi display da 10 pollici. Questi sono completati da un touchpad in basso sulla console centrale, che consente la navigazione intorno al sistema di infotainment usando le dita.

Mercedes-Benz afferma anche che la terza fila di sedili dell’EQB può essere utilizzata da persone alte fino a 160 cm, il che è piuttosto impressionante. Tuttavia, una volta che li hai alzati e siete pronti per partire, la realtà è che probabilmente saranno i preferiti per ospitare occupanti più piccoli. I bambini, in altre parole, e quei posti extra sono l’ideale per questo compito poiché i bambini sembrano amare essere nascosti nel loro spazio sul retro.

Nella parte anteriore, ci sono sedili in stile sportivo che offrono supporto elettrico a quattro vie. Questo è accompagnato da un pannello scorrevole anche sulla parte anteriore del sedile del conducente, che può essere utilizzato per ottimizzare il livello di comfort.

È anche possibile regolare la portata e l’altezza del piantone dello sterzo, che potrebbe rivelarsi utile a molte persone. Abbiamo scoperto che nella guida di tutti i giorni il volante offuscava effettivamente parte della visuale dello schermo centrale. Quindi potresti voler sfruttare quella funzione di regolazione per ottenere una visione migliore.

L’aspetto generale degli interni è fantastico, con le prese d’aria circolari che catturano davvero la tua attenzione. L’effetto è ancora più impressionante quando si utilizza l’illuminazione ambientale multicolore, che ha un sacco di impostazioni diverse tra cui scegliere. Peccato che le plastiche “nascoste” nelle parti basse, siano un po’ “croccanti”, queste sono cose da far notare su un veicolo del genere.

Infotainment:

Su tutte le EQB c’è il sistema infotainment con due schermi affiancati in plancia, entrambi da 10,25″, uno dedicato alla strumentazione di bordo e l’altro posto più al centro per il sistema multimediale MBUX. Software che abbiamo già avuto il piacere di conoscere bene tramite le precedenti recensioni della Classe C e classe A. Il sistema multimediale è davvero ampio e completo, ma soprattutto fluido.

Scomodo da navigare tramite i piccoli tasti touch posti sul volante, ma estremamente intuitivo e comodo da usare tramite il pad controller posizionato al centro del tunnel centrale.

Presente anche la sezione EQ dedicata alla parte elettrica, con ad esempio la programmazione della ricarica, il flusso dell’energia, la media dei consumi e altro.

E’ possibile collegare gli smartphone tramite Android Auto ed Apple CarPlay via cavo.

Prestazioni e guidabilità:

Il Mercedes EQB è disponibile con tre scelte differenti di “motore” e finora abbiamo provato il più potente 350 4Matic da 292 CV. È la nostra versione preferita, perché non è molto più costosa della 300 4Matic da 228 CV, ma riduce il tempo da 0 a 100 km/h da 7,7 secondi a 6,0 secondi. Infine c’è la 250 da 190 CV però a trazione anteriore, rispetto agli altri due modelli che sono a trazione integrale.

Qualunque versione tu scelga, l’EQB si sente abbastanza scattante sulla strada per le velocità autostradali e rende molto più facile il divario nel traffico rispetto al Mercedes GLB con alimentazione convenzionale. Se scegli la modalità di guida Comfort o Sport, la potenza viene erogata istantaneamente, mentre Eco rallenta la risposta dell’acceleratore per risparmiare energia.

Lo sterzo è preciso durante le manovre a bassa velocità, con un piacevole aumento di peso alle velocità più elevate che ti dà la sicurezza di posizionare l’auto con precisione in curva. Infatti, anche se questo volante è leggermente “demoltiplicato” non è un problema per impostare le curve, che sono sempre molto precise.

Sulla base di ciò che sappiamo sul GLB strettamente correlato, che ha una guida tutt’altro che clemente, pensiamo che l’assetto della linea AMG ti darà le migliori possibilità di una guida decente perché viene fornito con ruote più piccole da 18 pollici, rispetto a AMG Line Premium 19 pollici.

La raffinatezza è un punto di forza dell’EQB. C’è solo un accenno di lamento del motore durante l’accelerazione, ma questo svanisce con una crociera costante. Anche il rumore della strada e delle sospensioni è basso. C’è un po’ di rumore del vento intorno ai montanti: colpa del parabrezza piuttosto ripido e della generale mancanza di rumore di fondo del motore.

Dobbiamo anche parlare dei freni. Come tutti i veicoli elettrici, l’EQB ha una frenata rigenerativa per raccogliere energia mentre rallenta per ricaricare la batteria. A differenza di altri veicoli di questa categoria, puoi variare la forza della rigenerazione con i paddle al volante. Le tue scelte vanno dalla modalità “-” più aggressiva, che ti fa sentire come se avessi lasciato un’ancora, a “+”, che ti dà una decelerazione più delicata.

C’è anche un’impostazione “auto” dove l’EQB utilizza la mappatura satellitare e il suo radar di bordo per individuare il veicolo che precede e aumenta o diminuisce automaticamente l’effetto di rigenerazione del rallentamento in caso di curva o incrocio o se il veicolo che precede rallenta. All’inizio è strano, ma utile da avere quando capisci cosa sta facendo perché consente all’auto di girare per inerzia quando sollevi l’acceleratore su una strada pianeggiante, risparmiando energia.

Autonomia e ricarica:

A proposito di energia, ti starai senza dubbio chiedendo fino a che punto può arrivare l’EQB quando la batteria da 69,7 kWh (66,5 kWh netti) è completamente carica.

Ebbene, la gamma WLTP ufficiale è di circa 400 km, in realtà è probabile che ti avvicini di più a 300 km. Molti suoi competitor diretti hanno un’autonomia maggiore, anche di SUV più economici come la Kia Ev6. In autostrada è difficile superare i 250 km, mentre se ne fate un uso prettamente cittadino è più facile avvicinarsi ai dati dichiarati da Mercedes.

La puoi ricaricare a 11 kW in corrente alternata, dove impiega poco meno di sei ore se la colonnina vi concede la massima potenza in trifase. Altrimenti si può sfruttare la corrente continua, ma il limite è a 100 kW, in questo caso ci vuole circa mezz’ora per ricaricarla dal 10 all’80%.

Conclusioni e prezzi:

Se stai cercando un SUV elettrico con una buona autonomia e molti optional Premium, allora la Mercedes EQB dovrebbe essere in grado di farti felice. Non solo ha un evidente fascino pratico, con il suo spazio interno e l’abbondante offerta di sedili, ci sono molti modi per migliorare la tua guida.

Che si tratti di aggiunte pratiche come il vetro per la privacy o le telecamere esterne o la tecnologia più frivola, il sistema multimediale MBUX è un ottimo esempio. Potrebbe non offrire molto in termini di funzioni utili.

La Mercedes-Benz EQB è disponibile in quattro allestimenti diversi:

250 a partire da 56.800,00 €;

a partire 250+ a partire da 58.260,00 €;

a partire 300 4matic a partire da 59.860,00 €;

a partire 350 4matic a partire da 62.600,00 €;

Tutti i prezzi sopra riportati sono aggiornati in data 24/10/2022, direttamente dal listino prezzi ufficiale di Mercedes, potete confrontare modelli e optional direttamente sul loro sito ufficiale.

Senza ombra di dubbio la versione EQB 300 4Matic è la più equilibrata, infatti è anche la più venduta. I prezzi sono alti, ma in linea con la fascia di auto Premium. peccato solo per alcune plastiche degli interni che sono un po’ durette. Per il resto, come già sappiamo, la lista degli optional di casa Mercedes è davvero lunga.