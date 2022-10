Unieuro riesce ancora una volta a far sentire la propria voce nel mercato della rivendita di elettronica con il lancio di una spettacolare campagna promozionale, impreziosita dalla presenza di offerte dai prezzi praticamente mai visti prima d’ora.

Il risparmio è assolutamente di casa per tutti i consumatori che sceglieranno di abbracciare l’ottimo volantino dell’azienda, i prezzi sono bassi e convenienti, oltre che essere applicati su un numero sempre crescente di modelli e di prodotti di tecnologia in generale. Spendere poco è facilissimo, anche tramite il sito ufficiale, basterà collegarsi dal divano di casa, e ricevere a domicilio la merce a titolo completamente gratuito.

Scoprite in esclusiva le offerte Amazon gratis con codici sconto, solo ed esclusivamente sul nostro canale Telegram ufficiale.

Unieuro shock: le offerte sono da non credere

Offerte da non credere da Unieuro, la corrente campagna promozionale prova a vincere sul NO IVA di MediaWorld, mettendo effettivamente sul piatto un numero impressionante di offerte e di sconti da non perdere di vista. Fino al 27 ottobre 2022, infatti, sarà possibile godere di una riduzione del 50% sul meno caro di una coppia di prodotti.

Il meccanismo che regola la campagna promozionale non è inedito o mai visto, consiste sostanzialmente nella possibilità di aggiungere al carrello praticamente tutto ciò che più si desidera, e godere di una riduzione fissa pari al 50% del listino del meno caro, applicata direttamente in cassa sullo scontrino.

Prestate attenzione, lo sconto non potrà essere applicato a piacimento, ed allo stesso tempo l’offerta prevede una riduzione immediata sul valore dello scontrino, non buoni sconti o rimborsi.