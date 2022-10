Secondo 9to5Google, un abbonamento per la famiglia YouTube Premium ora costa 22,99 euro al mese dopo un aumento dei prezzi. Il livello famiglia ora costa 5 euro in più al mese e include vantaggi come streaming senza pubblicità e riproduzione in background per te e un massimo di altre cinque persone.

L’aumento di prezzo è ora in vigore per i nuovi membri, il che significa che non puoi più iscriverti al prezzo precedente di 17,99 euro. “Questa modifica avrà effetto sul tuo prossimo ciclo di pagamento a partire dal 21 novembre 2022 o dopo”, ha scritto YouTube in un’email ottenuta da 9to5Google. Secondo un’e-mail fornita a un dipendente di Verge, se sei stato ceduto a un prezzo inferiore come precedente membro di Google Play Music, continuerai a pagare quella tariffa inferiore fino alla data di fatturazione di aprile.

YouTube Premium si giustifica per l’aumento

I prezzi saranno “aggiustati” negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Giappone, Indonesia, Brasile, Turchia e Argentina, secondo la portavoce di YouTube Marni Greenberg in un’e-mail a The Verge. Se sei arrabbiato per l’aumento dei prezzi, Google fornisce un sito Web di supporto in cui puoi sfogarti. Tuttavia, getterai effettivamente le tue preoccupazioni nel vuoto, dal momento che la società afferma inequivocabilmente che “non otterrai una risposta”. L’azienda ha disattivato un esperimento controverso che bloccava i video 4K dietro un abbonamento Premium, ma ho la sensazione che questo aumento dei prezzi per i piani familiari sia qui per restare.

“Non prendiamo queste scelte alla leggera e capiamo quanto possa essere difficile per i nostri membri”, ha affermato Marni Greenberg, portavoce di YouTube. “Questo nuovo prezzo rappresenta l’intero valore di YouTube Premium e ci consentirà di creare ancora più funzionalità Premium, continuando anche a supportare i creatori e i musicisti che i nostri membri guardano e ascoltano su YouTube”.

I singoli piani YouTube Premium continueranno a costare 11,99 euro al mese. Greenberg ha aggiunto che YouTube non ha nulla da rivelare oggi in merito agli adeguamenti ad altri piani, ma che l’azienda informerà gli abbonati via e-mail almeno 30 giorni prima di aumentare il prezzo.