OnePlus: Nord 2T5G e Nord CE 2 Lite5G sono ora disponibili da Unieuro

Gli smartphone OnePlus Nord 2T5G e Nord CE 2 Lite5G sono arrivati in tutti i negozi Unieuro. Cosa aspettate? Continuate a leggere per scoprire le caratteristiche dei due dispositivi di ultima generazione.

OnePlus: le caratteristiche del Nord 2T5G e Nord CE 2 Lite5G

Il marchio tecnologico globale OnePlus annuncia che è ora possibile acquistare i prodotti OnePlus negli store Unieuro. Leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, è la prima catena ad offrire tali prodotti nel suo listino, a partire dai più recenti prodotti della linea Nord: OnePlus Nord 2T 5G e OnePlus Nord CE 2 Lite5G.

OnePlus Nord 2T5G presenta, in una versione aggiornata, tutte le caratteristiche di livello flagship a un prezzo veramente vantaggioso. Pensato per offrire agli utenti un’esperienza pazzesca, il dispositivo è dotato della ricarica rapida SUPERVOOC da 80 W, di un chipset MediaTek Dimensity 1300 e di una fotocamera frontale da 32 MP. A tutto questo, si aggiunge anche la OxygenOS 12.1 per offrire un multitasking più efficiente, un miglior consumo energetico e un’esperienza visiva più fluida.

Nord CE 2 Lite5G è una soluzione accessibile a tutti per vivere l’essenza dell’esperienza OnePlus, come le prestazioni fluide e veloci e la ricarica rapida. Il dispositivo offre un chipset Snapdragon® 695 5G Mobile Platform per prestazioni veloci ed efficienti, una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida e un display da 120 Hz a risparmio energetico. È inoltre dotato di OxygenOS 12.1, dispone di connettività 5G e mantiene le caratteristiche più apprezzate della serie Nord CE, come il jack per cuffie da 3,5 mm e la memoria espandibile fino a 1 TB tramite microSD.

Nord 2T5G sarà disponibile nelle due colorazioni Gray Shadow e Jade Fog nella versione da 8+128 GB a 409 Euro, e nella versione da 12+256 GB a 509 Euro. Nord CE 2 Lite5G sarà in vendita nelle due varianti colore Blue Tide e Black Dusk nella versione da 6+128 GB al prezzo di 309 Euro