Netflix: il film perfetto per iniziare la settimana con la giusta adrenalina

È lunedì e nessuno di noi ha voglia di ricominciare una settimana colma di impegni e di lavoro. Per fortuna però Netflix pensa sempre a noi, e infatti anche stavolta ha un’alternativa valida per tirarci su di morale (se così si può dire). Come ci aiuterà? Con un film thriller, che in un modo o nell’altro, porterà in noi una notevole scossa di adrenalina.

Netflix: il cast e la trama del film

Nel 2020 la regista Dee Rees scrisse il suo più recente capolavoro intitolato “Il suo ultimo desiderio” e avente come protagonisti degli attori con la A maiuscola. Oltre questo scrisse anche Pariah nel 2011 e Mudbound nel 2017, con la quale ottenne ben 4 nomination agli Oscar.

Ma arriviamo al dunque. Cosa racconta il film Netflix e chi compone il cast? Al centro della storia ci sono innanzitutto Anne Jacqueline Hathaway e Ben Affleck, e a seguire Rosie Perez, Edi Gathegi, Willem Dafoe, Onata Aprile, Toby Jones e Mel Rodriguez.

La storia ruota attorno ad una giornalista politica di Washington DC, chiamata Elena McMahon (Anne Hathaway). La reporter sta svolgendo un’indagine su un traffico d’armi in America Centrale: tutto va per il verso giusto fino a quando però non scopre che a capo di ciò c’è proprio il padre (Willem Dafoe). Di colpo la protagonista si ritroverà coinvolta emotivamente e non solo, nell’intento di consegnare per il genitore malato una commissione, fino a diventare una delle protagoniste della vicenda. Per fortuna Elena riuscirà ad uscire dalla trappola grazie all’agente segreto Treat Morrison (Ben Affleck), del quale si innamorerà perdutamente.