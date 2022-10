Richiamo alimentare: finiti nel vortice della Listeria dei noti tramezzini

La brutta notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno il 30 settembre 2022 ma è stata annunciata sul sito ufficiale del Ministero della Salute solo il 4 ottobre. Il prodotto sottoposto a richiamo alimentare è commercializzato da Penny Market s.r.l., ma di quale si tratta?

Richiamo alimentare: ecco quale prodotto è scomparso dai supermercati

Il prodotto rimosso dagli scaffali è il tramezzino salmone e maionese 140 g, con marchio Gli allegri sapori. I lotti di produzione coinvolti sono: 22952 1 e 22952 2 ed hanno la scadenza in data 10 ottobre 2022. Il sandwich è confezionato dal Laboratorio Gastronomico Due A.A. s.r.l. con marchio identificativo IT 9 – 2907 CE e la sede dello stabilimento di trova in via Galvani 5/7, 20018 Sedriano (MI).

La ragione del ritiro è di natura microbiologica, ovvero è stata riscontrata la presenza del batterio Listeria monocytogenes. Coloro che contrarranno tale infezione andranno incontro ad una malattia batterica di origine alimentare particolarmente pericolosa soprattutto per le donne incinte, le persone di età superiore ai 65 anni e gli individui con un sistema immunitario fragile. Per questi soggetti si consiglia sempre di non consumare salumi non correttamente lavorati e prodotti lattiero-caseari non pastorizzati.

In caso contrario si andrà incontro a febbre, brividi, dolori muscolari, nausea e diarrea. Qualora si dovesse diffondere fino al sistema nervoso si potrà riscontrare mal di testa, confusione, perdita di equilibrio e rigidità muscolare. In ogni caso si consiglia di non mangiare il prodotto incriminato e di riportarlo immediatamente al punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto poiché si avrà diritto ad un rimborso o ad una sostituzione entro il 10 ottobre.