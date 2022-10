Tesla ha in programma di utilizzare il quarto trimestre del 2022 come slancio per il 2023 poiché la casa automobilistica prevede di acquisire una scala di produzione annuale vicina a quella di BMW.

La scala di produzione di Tesla raggiungerà oltre 1 milione di unità per la prima volta nella storia dell’azienda quest’anno. Tuttavia, sta rivolgendo i suoi piani al 2023, sperando di raggiungere la scala di BMW, che ha venduto circa 2,5 milioni di auto nel 2021.

I documenti interni visti da Reuters hanno mostrato che il quarto trimestre di Tesla si sta preparando per aumentare la produzione nelle sue due più recenti Gigafactory. Quest’anno Tesla ha raddoppiato il numero di stabilimenti di produzione di veicoli a livello globale con l’introduzione della Gigafactory Berlin e Gigafactory Texas. Entrambi questi impianti aumenteranno notevolmente il volume di produzione annuale di Tesla quando saranno completamente potenziati, che è ciò su cui si sta concentrando per il prossimo anno.

Secondo quanto riferito, i documenti affermavano anche che la produzione di Model 3 e Model Y sarebbe stata ancora più alta nel quarto trimestre, poiché sono i due veicoli più venduti al momento. Inoltre prevede di costruire 495.000 di questi veicoli nel quarto trimestre, secondo il rapporto.

Espansione in tutto il mondo

Poiché il quarto trimestre è in genere il trimestre più produttivo di Tesla sia in termini di produzione che di consegne, Tesla potrebbe avvicinarsi a 500.000 veicoli nel quarto trimestre, proprio come prevede nei documenti. Ciò porterebbe il totale del 2022 vicino a 1,3 milioni di veicoli, in linea con le proiezioni del toro di Wedbush Dan Ives.

Ives stima anche che Tesla arriverà a circa 2 milioni di consegne di veicoli nel 2023.

Tesla ha anche apportato aggiornamenti per altri due stabilimenti. A Fremont, in California, il primo stabilimento di produzione di Tesla, che è l’unica fabbrica che attualmente produce tutti e quattro i veicoli, la casa automobilistica sta lavorando per espandere la capacità produttiva. I documenti visti da Teslarati hanno descritto i piani per nuovi edifici di produzione, mentre le linee Model S e Model X vengono spostate e modificate per massimizzare lo spazio di produzione.

Inoltre, a Shanghai, Tesla ha recentemente completato gli aggiornamenti della fabbrica che porteranno le capacità di produzione ad oltre 20.000 veicoli a settimana.