Iliad regala i nuovi iPhone 14 rispetto ad altri gestori: ecco anche 150GB in 5G

Ora come ora gestori che possono impensierire Iliad nel mondo della telefonia mobile, ma anche fissa, non ce ne sono.

Il noto provider che da anni domina senza troppe problematiche in giro per l’Italia, sta dimostrando di meritare il primato avendo raggiunto anche 10 milioni di utenti attivi di cui il 97% soddisfatti.

Il merito è anche e soprattutto delle offerte messe a disposizione, le quali si alternano in ambito mobile mese dopo mese. Quella più interessante è che è disponibile adesso comprende al suo interno 150 giga con il 5G in regalo ma anche minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili. Il prezzo è di 9,99 € al mese per sempre. Questo però è solo un esempio visto che Iliad propone anche la fibra ottica a 15,99 € al mese se siete già clienti con una velocità massima a 5 Gigabit.

Iliad offre sul suo sito ufficiale diverse soluzioni per portare a casa un nuovo dispositivo della gamma iPhone 14

Iliad sta battendo tutti gli altri gestori sul tempo per aver proposto le soluzioni più interessanti per quanto riguarda i nuovi iPhone 14.

I prezzi risultano davvero eccezionali se si pensa anche al dilazionamento del totale però ognuno che scelga uno dei quattro diversi dispositivi che Apple ha presentato lo scorso 7 settembre.

Il costo chiaramente varia in merito alla variante che scegliete. Se prendete infatti un iPhone 14 Pro Max, mi toccherà sborsare una cifra iniziale per la versione da 128 giga di 369 €. Ci saranno poi 30 rate da 37 €.

Questo è solo un esempio, con le altre varianti che costano chiaramente di meno essendo iPhone 14, iPhone 14 Plus e iPhone 14 Pro.