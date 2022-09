Amazon riesce a far sua la popolazione italiana, con il lancio di una campagna promozionale che è pronta per superare ardentemente tutte le dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, Unieuro inclusa. I prezzi sono bassissimi, ma sopratutto risultano essere alla portata di ogni singolo consumatore sul territorio.

Le migliori offerte Amazon sono tutte raccolte su questo canale Telegram, dove sarà possibile ricevere in esclusiva i prezzi più bassi in assoluto, ed anche una serie di ottimi codici sconto gratis. Nell’articolo, invece, vi proponiamo una selezione di 5 prodotti disponibili a prezzi da saldo, offerte da non perdere assolutamente che vi possono aiutare a spendere poco.

Amazon: i 5 prodotti da non perdere di vista

Tutti gli utenti possono acquistare e risparmiare sui seguenti elementi, ricordando comunque che la spedizione è sempre gratuita per ognuno di noi al superamento dei 19 euro di spesa, al contrario se si dovesse spendere una cifra inferiore, potrebbe essere necessario versare un piccolo contributo, solo nel caso in cui non si fosse clienti Amazon Prime.

Uno degli smartphone più amati, lo Xiaomi Redmi Note 11, può essere acquistato su Amazon a soli 188 euro, un prezzo assolutamente coinvolgente per la variante che prevede 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, con processore Snapdragon 680, ed una fotocamera principale da 50MP.

In alternativa vi possiamo consigliare gli ultimi prodotti Amazon Echo, sono in fortissima promozione nell’avvicinamento al Prime Day dell’11 Ottobre, troviamo Echo Show 8 a 64 euro (LINK), Echo Dot di quarta generazione a soli 19 euro (LINK), Echo Dot di terza generazione a soli 17,99 euro (LINK), per finire con l’ottimo Echo Show 5 di seconda generazione + la presa intelligente, in vendita a soli 39 euro (LINK).