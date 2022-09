Energia senza limiti in casa: bollette quasi gratis con il trucco nuovo

Le bollette sono sempre più alte visto il caro energia che purtroppo sta tormentando il mondo intero e soprattutto l’Europa. Sono moltissime le persone che stanno cercando dei metodi alternativi per poter pagare meno l’energia o magari per avere semplicemente un aiuto. A quanto pare un trucco ci sarebbe ma bisognerebbe spendere una cifra cospicua.

Energia senza limiti? Basta un generatore ed un pannello solare: tutto venduto dalla nota azienda Jackery

Basta davvero poco per avere l’energia senza limiti all’interno del proprio ambiente domestico. In realtà tutto quello che dovrete avere saranno all’incirca 1000 € da spendere, i quali potrebbero però darvi accesso ad una nuova risorsa che potrebbe diventare per voi è imprescindibile. Una nota azienda leader nel settore dei generatori, la quale prende il nome di Jackery, avrebbe lanciato una vasta gamma di nuovi dispositivi.

Tra questi ci sarebbe anche il nuovissimo Explorer, soluzione davvero unica per tutti coloro che vogliono avere energia direttamente dal sole. In realtà un generatore del genere viene ricaricato anche tramite la corrente, ma se venduto in accoppiata con un pannello solare di dimensioni ridotte, può essere ricaricato anche con la luce del sole durante il giorno. In quel caso l’energia sarà totalmente gratuita ma soprattutto senza limiti, vincolata solo all’unica presenza del sole. Il generatore è provvisto di spine per la corrente, per cui potrete collegarvi anche un elettrodomestico. Ovviamente controllate qual è la potenza massima e quella erogata dall’oggetto che volete collegarci.

Il costo del generatore Explorer di Jackery è di 986€ escluso il pannello solare che viene venduto a parte.