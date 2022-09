Le interruzioni di corrente possono essere davvero fastidiose se non si sa come reagire. Inoltre, si può rimanere senza elettricità per un massimo di quattro ore durante un’interruzione di corrente. Le frustrazioni e gli inconvenienti che seguono durante tali casi sono insondabili.

Acquistare un’alimentatore ti aiuterà a supportare la maggior parte delle attività domestiche, inclusi intrattenimento, illuminazione e cucina. Data l’imprevedibilità di tali interruzioni di corrente, acquistarne uno può aiutare a farti rimanere calmo. Ma ci sono altre cose che puoi fare.

Luci solari

Se non hai già investito in luci solari, questa è un’opzione che vale la pena considerare. Questo investimento una tantum ti consente di avere un’illuminazione stabile in caso di blackout. Tutto ciò di cui hai bisogno è portare dentro le tue luci solari completamente ricaricate e sarai a posto.

Le luci solari richiedono solo una fornitura stabile di luce solare naturale per mantenerle completamente cariche. A differenza delle candele, queste luci non rappresentano alcun pericolo per la sicurezza della tua casa.

Acquista un generatore

Uno degli elementi affidabili da secoli in caso di blackout è un generatore di riserva. La maggior parte delle famiglie e dei locali di piccole imprese si sono rivolti ai generatori come fonti affidabili di alimentazione ausiliaria durante i casi di interruzione di corrente. La cosa migliore dei generatori è che puoi acquistare un generatore pre-usato a buon mercato.

Questidispositivi aiutano a mantenere in funzione i sistemi elettrici per almeno otto ore dopo un’interruzione di corrente. Avrai la possibilità di scegliere tra generatori standby, portatili o inverter.

Aiuterebbe anche a ricercare il produttore del generatore prima di accontentarsi di un generatore usato.

Considera le fonti d’acqua alternative

Che tu dipenda dalle fonti idriche o dall’acqua di pozzo, la pressione è sempre una preoccupazione costante. L’alimentazione aiuta a pompare l’acqua sotterranea nella tua casa. Hai anche bisogno di un flusso costante di energia se dipendi dall’acqua municipale.

Se ti stai chiedendo quali suggerimenti per il blackout considerare per aiutare a mantenere un flusso d’acqua costante durante un’interruzione di corrente, allora lavelli e secchi possono tornare utili. Sarebbe meglio se considerassi di riempire la vasca d’acqua per essere sicuro. Assicurati di sigillare gli scarichi, quindi riempi d’acqua ogni secchio disponibile.

Questa mossa ti aiuterà ad assicurarti di poter tirare lo sciacquone, fare il bagno e cucinare anche durante un’interruzione di corrente prolungata. Avere opzioni di stoccaggio dell’acqua alternative può aiutarti a sopravvivere al blackout con incredibile facilità.

Tieni un PowerBank vicino a te

Un powerbank dovrebbe essere in cima alla lista. Ti aiuterà se hai i laptop e i telefoni scarichi. Uno dei migliori suggerimenti per il blackout che devi considerare è mantenere un power bank ben ricaricato e affidabile.

L’utente medio di smartphone trascorre quattro ore e mezza al telefono ogni giorno. Con questo tipo di tendenze, aiuterebbe avere un sistema di ricarica alternativo affidabile in caso di interruzione improvvisa di corrente.