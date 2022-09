Il noto marchio automobilistico Hyundai si sta preparando per portare in veste ufficiale una versione restyling della sua ultima city car. In particolare si tratta della prossima Hyundai i10 e, nel corso delle ultime ore, è stata spiata su strada durante alcuni test. La vettura risulta un po’ camuffata ma sono comunque visibili alcuni piccoli dettagli.

Hyundai i10: la versione restyling è stata spiata su strada durante alcuni test

Anche il noto marchio automobilistico Hyundai testa a fondo i suoi prossimi veicoli prima di renderli ufficialmente disponibili sul mercato. Uno dei prossimi arrivi sarà la versione restyling di Hyundai i10 e, come già accennato in apertura, è stata avvistata in queste ore su strada proprio durante alcuni test di prova.

Dalle immagini emerse in rete, è possibile notare come il veicolo sia stato pesantemente camuffato per non far emergere troppi dettagli. In particolare, la maggior parte dei camuffamenti sono collocati sulla parte frontale, sul posteriore e sugli sportelli laterali. Immaginiamo quindi che l’azienda abbia deciso di apportare la maggior parte delle novità estetiche proprio in queste zone.

Dalle immagini spia possiamo almeno carpire ed osservare i nuovi fari diurni a LED, ovviamente diversi rispetto alla generazione attuale. Ci saranno poi sicuramente altre piccole modifiche estetiche, tra cui magari l’arrivo di tante nuove colorazioni disponibili. Non dovrebbero invece esserci delle novità di rilievo dal punto di vista delle motorizzazioni. Al momento, vi ricordiamo che la city car Hyundai i10 è disponibili in diverse versioni con motori 1.0 benzina da 69 CV, un 1.1 benzina da 69 CV e il 1.2 benzina da 85 CV.