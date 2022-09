L’operatore Vodafone Italia ha recentemente lanciato diverse novità in occasione del quasi inizio dell’autunno. Stiamo parlando sia di offerte di rete mobile che di rete fissa.

Inoltre sono partite le promo per l’acquisto a rate dei nuovi smartphone Apple iPhone 14. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone lancia le offerte dell’autunno

Fra le novità del mese di Settembre 2022 di Vodafone, dal 15 Settembre 2022 il programma di fidelizzazione a pagamento Vodafone Club, sia nella versione base che in Club+, è stato arricchito di un nuovo sconto mensile, ossia Everli, piattaforma che permette di fare la spesa online con spedizione a domicilio acquistando nelle principali insegne di supermercati italiani.

Inoltre, i nuovi clienti fino a 25 anni di età che sottoscrivono l’offerta Red Max Under 25, con minuti, SMS e fino a 110 Giga 5G a 9,99 euro al mese, hanno la possibilità di ottenere un regalo, a scelta tra 3 mesi in omaggio di NOW Pass Entertainment e un voucher di 20 euro per il PlayStation Store. L’operatore ha recentemente lanciato anche l’offerta dedicata agli Under 16.

Dallo scorso 16 settembre 2022 sono disponibili anche nei negozi dell’operatore i modelli iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, mentre iPhone 14 Plus rimane in preordine e sarà messo in vendita solo dal 7 Ottobre 2022. I nuovi iPhone 14 sono acquistabili con Vodafone anche con l’iniziativa Smart Change, con cui si avranno fino a 600 euro di sconto sull’acquisto dei nuovi modelli riportando un vecchio iPhone o in generale un telefono usato su cui verrà fatta la valutazione.