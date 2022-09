Iliad: regalo clamoroso, con la Giga 150 gli utenti avranno un bonus

Il vostro confronto tra gestori non trova una via di uscita? Bisogna quindi valutare chi vi farà spendere di meno e in questo caso battere un provider come Iliad risulterà davvero difficile.

Sappiate poi che è una delle promozioni migliori sempre è ritornata ufficialmente e fa parte proprio della scuderia del provider che da qualche anno non fa altro che dominare la scena italiana.

Iliad propone quell’offerta che tutti avevano desiderato: se non eravate riusciti a sottoscriverla, adesso è il vostro momento per ottenere 150 giga in 5G

Facendo il confronto con tanti altri gestori, Iliad riesce a vincere senza dubbio su ogni aspetto. Certo, in alcuni casi la qualità può essere di sicuro maggiore, ma vista la crisi in atto, le persone propendono più per la quantità e soprattutto per quello che è il prezzo di vendita. Risparmiare è importante e con queste promozioni della linea Giga di Iliad, il risparmio è assicurato al 100%.

Quando si parla di offerte di Iliad, non si può non parlare di quella che forse è la miglior proposta degli ultimi anni in assoluto nel mondo della telefonia. Sì, avete capito bene: è ritornata quella Giga 150 che in molti vorrebbero sottoscrivere subito. Ora tramite il sito ufficiale e di nuovo possibile diventare utenti del gestore, pagando mensilmente solo 9,99 €.

All’interno della promozione ci sono inclusi minuti senza limiti verso tutti i provider italiani, SMS senza limiti verso chiunque e anche 150 giga per navigare sul web. Ricordiamo che con questo prezzo è incluso anche il 5G, proprio come in tutte le promo di Iliad.