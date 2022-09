Amazon Warehouse è il fulcro centrale del mondo dei ricondizionati secondo l’azienda Americana, avete presente tutti i prodotti che rendete ad Amazon, entro ad esempio i canonici 30 giorni? ecco, vengono rimessi a nuovo, e poi venduti sullo store di e-commerce ad un prezzo fortemente ridotto rispetto al listino originario.

Tutto ruota attorno, ovviamente, alle condizioni degli stessi; più l’usura sarà elevata, minore sarà il prezzo (un comportamento inversamente proporzionale, per intenderci), tuttavia con le giuste attenzioni è possibile strappare qualche incredibile chance di risparmio. Le condizioni di vendita non cambiano rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare che i prodotti sono acquistabili con la garanzia legale di un anno, con validità dalla data di ricezione degli stessi, e rientrano ovviamente nel mese di reso gratuito.

Amazon Warehouse: ecco gli sconti più interessanti

Tantissimi sono i prodotti proposti con uno sconto anche del 50% rispetto al listino originario, e spaziano tra le più svariate categorie merceologiche: informatica, casa e cucina, foto e videocamere, ma anche fai da te.

Per racchiudere tutte le proposte entro un’unica location, Amazon ha attivato un centro specifico in cui trovare ogni singola offerta warehouse, per iniziare a risparmiare dovete collegarvi qui.

In fase d’acquisto prestate particolare attenzione alle condizioni del prodotto selezionato: come nuovo, ottime condizioni, buone o accettabili. Il prezzo dipenderà direttamente dalle stesse, le quali andranno ad influire sulla qualità del prodotto finale, e sulla sua fattura.