L’operatore Tim Italia ha recentemente annunciato la possibilità di pre ordinare nei negozi e online, i nuovi smartphone presentati qualche giorno fa da Apple.

Stiamo ovviamente parlando dei nuovi iPhone 14, scopriamo insieme tutti i dettagli e qualche anticipazione sul prezzo.

Tim: si possono pre ordinare i nuovi iPhone 14

I nuovi smartphone di Apple sono disponibili per il pre ordine a partire dalle ore 14:00 dello scorso 9 settembre 2022, e anche l’operatore Tim ha deciso di aprire questa possibilità attraverso i suoi canali di vendita. L’operatore ha recentemente aggiornato il suo sito ufficiale fornendo alcune informazioni sui prezzi per l’acquisto a rate per i clienti TIM di rete mobile attraverso le offerte di finanziamento TIMFin su carta di credito.

Sul sito dell’operatore vengono indicati i prezzi più bassi attualmente disponibili, in 30 rate mensili e senza costi di anticipo. Al momento i nuovi smartphone della gamma iPhone 14 si possono soltanto preordinare, mentre, come previsto dalle date di disponibilità di Apple, anche con TIM le spedizioni inizieranno dal 16 Settembre 2022 per i modelli iPhone 14, 14 Pro e 14 Pro Max, e a partire dal 7 Ottobre 2022 per iPhone 14 Plus.

Tutti i modelli di Apple iPhone 14 preordinabili con TIM sono disponibili nei tagli di memoria da 128GB, 256GB e 512GB. I prezzi indicati possono variare in base alla propria offerta TIM di rete mobile attiva. Apple iPhone 14, è disponibile per il preordine con TIM, nella versione da 128GB, al prezzo di 1039,90 euro in un’unica soluzione oppure a rate a partire da 34 euro al mese. Apple iPhone 14 256GB ha invece un prezzo di 1169,90 euro in un’unica soluzione oppure a rate a partire da 39 euro al mese. Infine, iPhone 14 512GB costa 1429,90 euro in un’unica soluzione oppure a rate a partire da 47 euro al mese. Per scoprire tutti gli altri prezzi visitate il sito ufficiale dell’operatore.