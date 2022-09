Cobra Kai 5 è ufficialmente disponibile su Netflix. La quinta stagione della serie è una delle novità più attese da tutti i fan e sarà senza ombra di dubbio una lieta notizia per tantissimi appassionati.

Di fatto, essendo una serie TV molto seguita, il numero di persone che attendevano novità era davvero elevato. Andiamo a scoprire di seguito maggiori dettagli sulla quinta stagione appena approdata sulla piattaforma californiana.

Cobra Kai 5: arriva la quinta stagione. Dove eravamo rimasti?

In seguito alla conclusione del torneo di All Valley, con tanto di finale davvero stupefacente della quarta stagione, gli eventi ora sono destinati a continuare.

Terry Silver ha preso definitivamente controllo del Cobra Kai, cercando di espanderlo sempre di più e formare una specie di impero dove vige la sua filosofia estremamente distorta e spietata.

Mentre avviene tutto ciò, Johnny Lawrence e Daniel Larusso hanno altre situazioni difficili da risolvere, con Daniel che si trova a chiedere un serio aiuto a una vecchia conoscenza per provare a rimettersi in pari con i suoi avversari.

Durante tutto ciò, Kreese è ancora in prigione a scontare la sua pena. Johnny, invece, prova costantemente a mettere un po’ di ordine nella sua vita, cercando di risolvere i diversi guai che ha causato in eventi capitati precedentemente.

Cosa c’è di realmente sicuro nella nuova stagione? Senza ombra di dubbio non verranno a mancare sicuramente tanti drammi, forti faide e alleanze. Ovviamente, come di consueto, non può mancare assolutamente un po’ di sano karate (che in questi casi non fa di certo male).