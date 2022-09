La serie Huawei Mate 50, la linea di punta dell’azienda per il 2022, sarà presentata martedì 6 settembre, un giorno prima che Apple riveli la serie iPhone 14. Yu Chengdong (alias Richard Yu), CEO di Huawei Consumer Business, ha dichiarato in un video sui dispositivi Mate 50 che l’azienda fornirà una tecnologia che ‘perforerà il cielo verso l’alto’.

Yu potrebbe riferirsi alla connettività satellitare per i prossimi dispositivi di punta di Huawei. Pandaily, con sede a Pechino, ha affermato alla fine del mese scorso che Huawei aveva ottenuto un brevetto per una richiesta intitolata ‘Mezzi e dispositivi di comunicazione satellitare’. Il brevetto descrive come Huawei prevede di utilizzare i satelliti per aumentare le prestazioni delle capacità di rete di un telefono consumando meno energia.

Huawei si prepara all’evento

Altri brevetti satellitari relativi agli smartphone sono stati depositati dalla società. Nonostante il fatto che tutte queste informazioni portino alla connettività satellitare per la linea Mate 50, l’analista di TF International Ming-Chi Kuo fornisce la prova più affidabile. Sebbene Kuo sia noto per fare previsioni corrette sull’iPhone, afferma che il Mate 50 ‘guida l’iPhone’ nella fornitura di servizi di messaggistica breve di emergenza (SMS, spesso noti come testo) utilizzando la connessione satellitare del sistema Beidou.

Kuo ha dichiarato alla fine del mese scorso che Apple aveva completato i test di connettività satellitare per la serie iPhone 14 prima dell’inizio della produzione di massa. Secondo Kuo, ‘se l’iPhone 14 offrirà un servizio di comunicazione satellitare è se Apple e gli operatori possono concordare un modello di business’. L’anno scorso, Mark Gurman di Bloomberg ha riferito che Apple potrebbe offrire il servizio satellitare per consentire agli utenti di iPhone in aree senza connessione cellulare di inviare messaggi di emergenza.

A causa dei vincoli statunitensi imposti a Huawei, l’azienda cinese non è più una minaccia di mercato per Apple come lo era una volta. È interessante notare che Huawei e Apple hanno intenzioni simili per l’utilizzo della comunicazione satellitare per trasmettere messaggi di testo quando non sono disponibili segnali cellulari. L’obiettivo è che i proprietari di telefoni segnalino le emergenze che osservano o di cui fanno parte.

Martedì 6 settembre, Huawei dovrebbe lanciare quattro modelli Mate 50: il Mate 50e (alimentato dallo Snapdragon 778), il Mate 50, il Mate 50 Pro e il Mate 50 RS (Porsche Design). Il SoC Snapdragon 8+ Gen 1 4G si troverà nelle ultime tre varianti.