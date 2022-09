Posso prevenire i danni causati dalla grandine alla mia auto? C’è solo un modo per proteggere la tua auto dalla grandine: non rimanere l’auto allo scoperto quando accada.

Tuttavia, non tutti i conducenti parcheggiano il proprio veicolo all’interno di un garage o sotto un posto auto coperto. Inoltre, le tempeste che producono grandine non sono sempre prevedibili. Potrebbero arrivare con poco preavviso mentre guidi su strada, causando danni significativi in ​​pochi minuti.

Quindi, cosa puoi fare per proteggere la tua nuova auto e ridurre al minimo ammaccature causate dalla grandine? Ecco alcune idee da considerare.

Cosa fare per prevenire i danni

Individua parcheggio coperto : parcheggiare all’interno del tuo garage di casa è l’ideale, ma la grandine può cadere durante i tuoi spostamenti o mentre fai delle commissioni. Quando colpisce una grandinata, cerca una protezione presso una stazione di servizio, un parcheggio o sotto un ponte. In alternativa, quando la grandine cade in obliquo, parcheggiare vicino a un edificio di fronte alla grandine può fornire un riparo. Un’altra opzione è posizionare il veicolo sotto un albero, che rallenterà la velocità del ghiaccio e potenzialmente ridurrà i danni.

: parcheggiare all’interno del tuo garage di casa è l’ideale, ma la grandine può cadere durante i tuoi spostamenti o mentre fai delle commissioni. Quando colpisce una grandinata, cerca una protezione presso una stazione di servizio, un parcheggio o sotto un ponte. In alternativa, quando la grandine cade in obliquo, parcheggiare vicino a un edificio di fronte alla grandine può fornire un riparo. Un’altra opzione è posizionare il veicolo sotto un albero, che rallenterà la velocità del ghiaccio e potenzialmente ridurrà i danni. Usa coperte mobili : sebbene la tecnica non sia infallibile, usare coperte o un piumino sul tetto dell’auto, sul parabrezza e sul cofano può ammorbidire l’impatto con i chicchi di grandine. Puoi anche utilizzare i tappetini del veicolo per deviare la grandine. Anche le scatole di cartone ondulato possono dare un sollievo minimo prevenendo l’impatto diretto sulla superficie dell’auto.

: sebbene la tecnica non sia infallibile, usare coperte o un piumino sul tetto dell’auto, sul parabrezza e sul cofano può ammorbidire l’impatto con i chicchi di grandine. Puoi anche utilizzare i tappetini del veicolo per deviare la grandine. Anche le scatole di cartone ondulato possono dare un sollievo minimo prevenendo l’impatto diretto sulla superficie dell’auto. Procurati una protezione contro le tempeste portatile: i proprietari di auto in luoghi soggetti a grandine potrebbero decidere di acquistare un telo copriauto gonfiabile, una coperta antigrandine o una tenda mobile per auto. Tenere un sistema portatile per la protezione dalla grandine riposto nel bagagliaio può essere un buon investimento in questi casi.

Una breve grandinata può infliggere danni gravi ad un’auto, il che significa che il costo per riparare il veicolo portebbe essere superiore al suo valore di mercato, sopratutto se l’auto è usata.

Si potrebbero piegare i pannelli della carrozzeria dell’auto, rendendo difficile la chiusura di porte, cofani o coperchi del bagagliaio. Una grossa grandinata può anche rompere il parabrezza.