Anche nel mese di settembre 2022 sarà disponibile l’offerta Vodafone Internet Unlimited e Internet Unlimited V-Max con i nuovi prezzi che partono da meno di 30 euro al mese.

Con queste promozioni, l’offerta Internet Unlimited in versione base viene infatti proposta a 27,90 euro al mese mentre Internet Unlimited V-Max può essere attivata a 32,90 euro mensili. Scopriamo insieme cosa comprendono.

Vodafone proroga le Internet Unlimited anche a settembre 2022

Fino a qualche giorno fa la data di scadenza era fissata per il 28 agosto 2022, fino a quando l’operatore ha deciso di prorogarle fino al prossimo mese di settembre 2022. Adesso nei negozi aderenti è disponibile la promozione in edizione limitata, dedicata all’offerta Internet Unlimited in versione base.

Con Vodafone Internet Unlimited a 27,90 euro al mese è prevista una connessione illimitata in tecnologia ADSL, FTTC o Fibra FTTH con fino a 2,5 Gbps in download e fino a 500 Mbps in upload, in ogni caso con Vodafone Station inclusa gratuitamente. In caso di attivazione online, i clienti ottengono anche chiamate illimitate, valide verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali.

Con l’offerta Vodafone Internet Unlimited V-MAX a 32,90 euro al mese, come in precedenza sono previste tutte le caratteristiche già elencate per l’offerta base, sempre con possibilità di avere chiamate illimitate online, ma in questo caso l’attivazione è possibile soltanto in copertura FTTC o Fibra FTTH. Si evidenzia inoltre che il prezzo maggiorato di 5 euro al mese è dovuto all’inclusione di alcuni servizi aggiuntivi, ovvero il Wi-Fi certificato dai tecnici Vodafone.