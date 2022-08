Facebook Gaming, la piattaforma di Meta che avrebbe dovuto sfidare Twitch, si prepara a ricevere un duro colpo.

Secondo quanto emerso da un comunicato stampa pubblicato da VGC e ripreso anche da altri streamer attivi sulla piattaforma l’applicazione ufficiale di Facebook Gaming verrà chiusa il prossimo 28 ottobre 2022. Ecco i dettagli.

Facebook Gaming chiusa da ottobre 2022

Questa chiusura non significa che l’azienda abbia deciso di abbandonare del tutto il settore, dal momento che continuerà a proporre lo streaming di contenuti legati al mondo del gaming all’interno di un tab dedicato nell’app di Facebook, tuttavia l’integrazione nell’applicazione principale rappresenta un forte passo indietro rispetto a quanto fatto negli ultimi anni.

L’app era infatti un hub utilizzato da utenti e streamer per potersi incontrare con più facilità e per organizzare al meglio l’accesso ai contenuti gaming, offrendo quindi uno strumento di interazione notevolmente più efficace rispetto a quanto accadrà a partire dal prossimo 28 ottobre.

È chiaro quindi che questa mossa porterà diversi creatori di contenuti a rivedere la propria strategia e a puntare su piattaforme più consolidate come Twitch o YouTube, seppure quest’ultima non sia ancora in grado di offrire un’esperienza d’uso pensata per la creazione e fruizione di contenuti live al pari del rivale viola.