Panorama è pazza: le offerte del colosso al 90% di sconto contro MD e Lidel

Ci sono alcuni marchi che si occupano di fornire il meglio nel mondo dei supermercati, magari anche non occupando tutto il territorio come tanti altri vettori. Sicuramente Panorama, che, visti i prezzi attuali, risulta uno dei più interessanti ma soprattutto convenienti e valevoli per quanto riguarda la qualità espressa. In alcune zone d’Italia ci sono delle offerte strepitose soprattutto in questo momento, con la merce sugli scaffali che può finire nelle vostre buste della spesa ad un prezzo bassissimo rispetto alla concorrenza.

Quello di cui si sta occupando panorama ultimamente è anche l’elettronica. Chiaramente si tratta di elettrodomestici ma anche di qualche dispositivo mobile come ad esempio uno smartphone in particolare. Proprio nell’ultima pagina del volantino è possibile trovare due articoli che per qualità battono nettamente la concorrenza.

Panorama: ecco uno smartphone e un frigorifero disponibili a prezzi molto bassi

C’è una pagina all’interno del volantino di Panorama che viene denominata “Grandi occasioni”. Il nome non è stato scelto a caso dal momento che proprio qui ci sono dei prezzi straordinari che in questo caso riguardano uno smartphone Samsung ma anche un frigorifero.

Effettivamente qui è possibile scorgere due pezzi molto interessanti tra uno smartphone ed un elettrodomestico. Per quanto riguarda il primo, si tratta di un Samsung Galaxy A03, il quale è disponibile ad un costo in sconto di 149 €. Segue poi un frigorifero con congelatore annesso da 199 € che fa capo al marchio NGM.