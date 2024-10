Apple di recente, ha ridotto le valutazioni di permuta per molti dei suoi dispositivi usati. Fino a rendere meno conveniente il programma Trade In per molti utenti. Con il lancio dei nuovi Mac, inclusi il nuovo iMac e i rumor su aggiornamenti del Mac-mini, il gigante di Cupertino ha deciso di abbassare i valori di scambio per il 75% dei dispositivi. Ciò significa che la maggior parte dei clienti otterrà meno credito di permuta rispetto a una settimana fa, se decide di scambiare un suo vecchio articolo per acquistarne uno nuovo.

Il programma Trade In di Apple quindi consente alle persone di ottenere uno sconto sull’acquisto di un prodotto nuovo se prima viene la consegna di un dispositivo usato. Però, come detto, sembra che le recenti modifiche abbiano ridotto questo vantaggio. Tra i vari modelli rivalutati, solo il MacStudio ha visto un leggero aumento di valore. Mentre per alcuni device, come l’iMac Pro ad esempio, la valutazione è rimasta invariata. Lo stesso non si può dire per altri sei dispositivi che hanno subito una diminuzione del loro valore. Diminuendo così il risparmio per chi sceglie la permuta.

Perché Apple riduce il valore dell’usato?

Questa decisione riflette una pratica commerciale molto comune per Apple. Ovvero ogni volta che lancia nuovi modelli, rivaluta i dispositivi più vecchi, riducendone il valore di permuta. L’obiettivo di tutto ciò è cercare di incentivare i clienti a passare alle versioni più recenti. Ma chi sperava di ottenere una valutazione più alta per il proprio dispositivo usato potrebbe rimanere deluso. Infatti, Apple sembra voler spingere il pubblico a investire su nuovi prodotti anziché mantenere quelli vecchi o scambiarli per un valore più alto.

Per alcuni utenti, queste modifiche al Trade In potrebbero rappresentare un freno. Anche se l’azienda continua a promuovere la rotazione dei suoi prodotti con nuove versioni annuali, riducendo il valore dell’usato, sembra disincentivare chi preferisce cambiare dispositivo periodicamente sfruttando la permuta. Insomma, in conclusione, per chi sperava in un valore maggiore del proprio articolo usato, l’aggiornamento delle valutazioni rende il programma meno vantaggioso rispetto al passato.