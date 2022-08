Eurospin vuole ritagliarsi un piccolo/grande spazio nel cuore di milioni di utenti sul territorio nazionale, mediante il lancio di una campagna promozionale veramente unica nel proprio genere, perfetta per riuscire a spendere decisamente meno del previsto.

Nel momento in cui si fosse interessati all’acquisto, dovete sapere che tutti gli ordini possono essere completati solamente nel momento in cui si deciderà di recarsi presso un qualsiasi punto vendita, poiché a tutti gli effetti i prezzi sono bassi solo in negozio, non online sul sito. Essendo inclusa, almeno in parte, anche la tecnologia, i prodotti di questa categoria sono supportati dalla garanzia della durata di 24 mesi.

Eurospin: le offerte che nessuno si aspettava

Eurospin chiude letteralmente la porta in faccia alle dirette concorrenti con una serie di ottime offerte da non perdere di vista, anche legate alla tecnologia. I prezzi sono decisamente più bassi del ormale, e possono spingere i consumatori a risparmiare molto più del previsto.

Partendo dai dispositivi più costosi, ad esempio, troviamo la gelatiera Ariete in vendita ad un prezzo di 39 euro, passando anche per un buonissimo frigorifero combinato Candy, disponibile a 329 euro, oppure il congelatore a pozzetto, acquistabile a 189 euro, per finire con lo splendido robot da cucina disponibile al prezzo finale di soli 199 euro (sono inclusi anche numerosi accessori interessanti).

Non mancano ovviamente soluzioni più economiche, tra queste annoveriamo il frustino montalatte in vendita a 6,99 euro, oppure anche una confezione di pile stilo AA, disponibile all’acquisto a soli 3 euro.