Un elenco segreto di prodotti quasi gratis vi attende in questi giorni di metà Agosto presso tutti i punti vendita di Unieuro, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di nuovissimi sconti da non perdere, con prezzi praticamente mai visti prima sul territorio italiano.

La campagna promozionale, come al solito del resto, è perfettamente fruibile anche online sul sito ufficiale, dovete ricordare infatti che gli acquisti effettuati sull’e-commerce dell’azienda, prevedono anche la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse essere superiore ai 49 euro, a prescindere dalla categoria merceologica coinvolta.

Unieuro: questi sono gli sconti migliori del momento

Sconti veramente grandiosi fanno sognare tutti i consumatori, arrivano infatti i migliori prezzi bassi del momento, con la possibilità, ad esempio, di mettere le mani su un incredibile Samsung Galaxy S22, pagandolo soli 769 euro, almeno per quanto riguarda la variante da 128GB di memoria interna.

Coloro che vorranno invece acquistare uno smartphone Apple, potranno fare affidamento su iPhone 11, un modello non propriamente recentissimo, ma comunque ancora in grado di dire la sua con prestazioni da top di gamma, ed un prezzo finale di listino che non supera i 549 euro.

Tutte le altre offerte del volantino Unieuro, con i rispettivi sconti da non perdere, sono raccolte direttamente online sul sito ufficiale, ricordando che gli acquisti sono effettuabili sia sul sito, che proprio nei vari negozi in Italia.