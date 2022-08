Gli smartphone sono in forte promozione da Esselunga, la nuovissima campagna promozionale vede infatti offrire all’utente la possibilità di risparmiare al massimo, anche sull’acquisto di alcuni dei migliori smartphone in circolazione.

Avete capito bene, la nuova soluzione di uno dei supermercati più amati d’Italia, prevede l’accesso in ogni negozio sul territorio nazionale, senza costi aggiuntivi o vincoli particolari. I prodotti che si andranno ad acquistare, lo ricordiamo, prevedono la solita garanzia della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nelle medesime aree, ed anche la variante no brand, in modo da essere sicuri di ricevere sempre aggiornamenti decisamente tempestivi.

Esselunga: le nuove offerte per tutti

Il volantino è attivo in ogni negozio fino al 17 agosto, essendo la classica offerta tech, ricordiamo ad ogni modo che le scorte potrebbero essere limitate, e di conseguenza si consiglia una rapida decisione, onde restarne definitivamente tagliati fuori.

Il prodotto attorno al quale ruota l’intera campagna, non è altro che l’ottimo Oppo A54s, uno smartphone decisamente interessante, sopratutto se considerato che viene commercializzato al prezzo di soli 169 euro, una cifra di tutto rispetto in confronto alle specifiche, ed alla sua variante di 128GB di memoria interna e 6GB di RAM.

I punti di forza sono sicuramente rappresentati dalla batteria da 5000mAh, perfetta per utilizzi prolungati nel corso delle settimane e dei mesi, passando anche per un buon display IPS LCD da 6,5 pollici (con risoluzione HD+), finendo con la tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel (il sensore principale).